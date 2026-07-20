Зеленски обмисля да отстрани непопулярния началник на армията след протести

Украинският президент Володимир Зеленски обмисля отстраняването на началника на армията на фона на широките протести, изискващи освобождаването на военния лидер, съобщава Bloomberg.

Зеленски вече е започнал да проучва кой би могъл да замени Олександър Сирски, главнокомандващ въоръжените сили на Украйна, разкриват източници, запознати с темата.

Един от източниците посочва, че украинският лидер вероятно ще избере командира на Обединените сили, генерал-майор Михайло Драпати, за наследник на Сирски, който може да бъде освободен до няколко дни.

Друг източник изтъква, че решението все още не е финализирано. Списъкът с кандидати включва 11 души, между които Зеленски трябва да избере.

Помощникът на Зеленски, Дмитро Литвин, отказа коментар по темата, но заяви, че Сирски вероятно няма да бъде освободен в понеделник.

Генералният щаб на Украйна заяви, че Сирски не е бил отстранен и продължава да изпълнява задълженията си.

Президентът заяви, че се е срещнал с Драпати, но не споменава никакви планове за смяна на главнокомандващия. Това е последната от поредицатта дискусии между Зеленски и неговите генерали, откакто миналата седмица избухнаха протести заради освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров.

Хиляди протестиращи се събраха в Киев и други големи градове, за да се противопоставят на отстраняването на министъра на отбраната. Федоров заяви пред журналисти, че е поискал отстраняването на Сирски, обвинявайки го във възпрепятстване на военните реформи. Той добавя, че Зеленски е застанал на страната на началника на армията.

Началникът на президентския кабинет Кирило Буданов заяви, че общественото мнение по въпроса е било чуто и призова за спокойствие.

Сирски беше назначен за главнокомандващ украинската армия в началото на 2024 г., заменяйки генерал Валерий Залужни, който беше уволнен след търкания със Зеленски.

Той получи похвали в първите месеци на инвазията на Русия през 2022 г. за ръководенето на успешната отбрана на Киев, както и за контраофанзивата, която помогна на Украйна да възвърне части от Харковска област по-късно същата година.