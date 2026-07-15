ЕС и Украйна сключиха сделка за производство на дронове

Украйна и Европейският съюз (ЕС) сключиха „сделка за дронове“, за да обединят експертния опит на Киев с европейския промишлен капацитет, да реализират съвместни проекти и да увеличат производството, заяви в сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

„Трябва да обединим силите си“, каза Фон дер Лайен в речта си в Киев по време на церемонията по повод Деня на държавността на страната. „Това споразумение ще обедини украинската изобретателност и промишления мащаб на Европа.“

Украйна подписа поредица от подобни споразумения с отделни държави. На срещата на върха на НАТО в Анкара миналата седмица президентът Володимир Зеленски подписа още три, като заяви, че с тях общият им брой става девет.

Но споразумението от сряда е първото, което обхваща държави и компании от целия Европейски съюз.

„Знанията, които сте придобили за работата с дронове и противодронови системи, са наистина уникални“, каза Фон дер Лайен, обръщайки се към Зеленски.

„Трябва да се възползваме от тях заедно. Защото знаем какви заплахи стоят пред Европа в тази област – видяхме нахлувания и тревоги в много държави членки на ЕС“, добави тя.

Фон дер Лейен заяви, че ЕС може да предложи на Украйна предимства като „огромен технологичен и промишлен капацитет“ и „безопасни и сигурни производствени обекти“.

Украйна разви високотехнологична индустрия за дронове, след като разполагаше само с ограничен опит в сектора, когато Русия нахлу в страната през февруари 2022 г.

Зеленски е пътувал из много страни, за да насърчава сделки за дронове, особено в Близкия изток, където страните от Персийския залив проявяват голям интерес да се възползват от украинския опит, за да противодействат на иранските удари.