САЩ започват нова вълна от удари срещу Иран, анализатори предупреждават за "вечна война"

САЩ започнаха нов кръг от удари срещу Иран в сряда, часове след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че военните атаки ще се засилят следващата седмица, ако Техеран не съдейства в мирните преговори, предава CNBC.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи в публикация в социалната мрежа X, че е започнало вълна от удари срещу Иран в 6:00 ч. източноамериканско време (13:00 ч. българско време).

„Ударите целят да намалят допълнително военните способности, които иранските сили използват, за да атакуват търговското корабоплаване в Ормузкия проток“, посочва командването.

CENTCOM извърши още удари срещу страната и във вторник. Междувременно Техеран предприе атаки срещу няколко държави от Персийския залив.

В интервю за Fox News във вторник Тръмп намекна, че е по-вероятно конфликтът да се разрасне, отколкото да бъде овладян, тъй като крехкото временно примирие, договорено миналия месец, продължава да се разпада.

„Ще ги ударим много силно тази нощ“, каза той. „Ще ги ударим силно утре вечер. Ще ги ударим наистина много силно на следващата нощ.“

Държавният глава добави, че американските сили ще започнат да атакуват ключова иранска инфраструктура следващата седмица, ако не бъде постигнат дипломатически пробив.

„Следващата седмица нещата стават наистина лоши за тях, защото тогава идват електроцентралите“, каза той. „После идват мостовете. Ще унищожим всичките им електроцентрали. Ще унищожим всичките им мостове, освен ако не седнат на масата и не преговарят.“

По-рано тази седмица Тръмп заплаши да наложи 20% такса върху товарите, преминаващи през Ормузкия проток, но във вторник се отказа от тази си идея. Президентът заяви, че вместо това държавите от Залива ще инвестират в САЩ като форма на компенсация.

Ескалацията на напрежението се случва, след като миналата седмица САЩ нанесоха удари по десетки ирански цели в отговор на нападения срещу търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

Впоследствие Доналд Тръмп заяви, че примирието между Вашингтон и Техеран е „приключило“.

Риск от „вечна война“

Майк Розенберг, професор по управление в бизнес училището IESE, заяви пред CNBC в сряда, че „изглежда, че не сме по-близо до постигането на споразумение“, което да сложи край на конфликта.

„Настоящото завръщане към войната показва ясно, че условията на Исламабадския меморандум, подписан от Тръмп на 14 юни, са били нереалистични още тогава“, каза той. „Докато и двете страни търсят споразумение, което да им позволи да обявят победа, не виждам положителен изход в близко бъдеще.“

Розенберг заяви, че най-доброто, на което САЩ могат да се надяват сега, е „нова версия на съвместния план за действие“, разработен преди години от администрацията на Барак Обама, но добави, че за Тръмп ще бъде трудно да го приеме.

„Администрацията на Тръмп подцени решимостта на Иран и няма лесен изход“, каза той. „Най-вероятният резултат е някакъв вид постоянно примирие, договорено чрез посредничеството на Пакистан, без ядрени гаранции, и вероятно администрацията ще избегне сключването на такова споразумение преди междинните избори.“

Андреас Бьом, преподавател по международни отношения в Санкт Гален в Швейцария, заяви, че конфликтът е „труден“ за разрешаване и крие риск да се превърне в продължителна война, траеща години.

„Тръмп е попаднал в бъркотия, създадена от самия него (и от Израел), и не може да намери начин да се измъкне, който да не накърни имиджа му, докато иранците смятат, че все още са в конфликт и затова се опитват да увеличат максимално своите печалби, като рискуват да прекалят“, каза той. „Това може да доведе до дългосрочен конфликт с ниска интензивност и следователно до една от онези „вечни войни“, които Тръмп обеща да прекрати. Всяка страна ще се опитва да увеличава разходите за другата, докато те станат непоносими.“

Бьом, специалист по въпросите на Близкия изток, заяви още, че Доналд Тръмп е „започнал войната без цел“, което затруднява прогнозите за това какво ще последва.

„Без стратегия не е ясно какво се опитва да постигне“, каза той. „Тръмп не може да отвори Ормузкия проток със сила, освен чрез операция с мащаб, който няма да може да продаде на американската общественост. Ако започне по-широка война срещу инфраструктурата в Иран, ответният удар ще засегне енергийната инфраструктура в Залива.“

Единственият изход от конфликта сега е чрез дипломация, заяви Бьом, но добави, че това вече ще бъде „много по-трудно“.

„Възможно е да има малък прозорец за преговори относно Ормузкия проток, но по-широките договорености трябва да се съобразят с факта, че вече има нова реалност“, каза експертът. „Не можем да се върнем към времето преди тази война.“