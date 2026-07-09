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Успехът на Аржентина срещу Египет на Световното по футбол разби нов рекорд на Google

Отчетени са най-много запитвания на секунда точно след победния гол, посочват от компанията

12:28 | 09.07.26 г. 1
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Снимка: Elsa/Getty Images
Снимка: Elsa/Getty Images

Търсачката Google е счупила нов рекорд благодарение на Световното първенство по футбол, съобщава CNBC.

По време на мач от елиминационната фаза на турнира във вторник аржентинският национален отбор успя да се пребори за победа след гол на Кристиан Ромеро и попадение на Лионел Меси в 83-та минута.

„Google Search счупи всички предходни рекорди за използване и отчете най-голямото си потребление в историята веднага след като Аржентина отбеляза победния си гол във вчерашния мач“, написа в социалната мрежа Х Ник Фокс, ръководител на информационното звено на Google, в сряда.

Говорител на компанията не даде конкретни числа, но посочи пред CNBC, че са отчетени най-много запитвания на секунда точно след победния гол.

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Рекордът е отчетен в момент, когато компанията се опитва да докаже, че традиционната търсачка все още може да се конкурира с АІ агентите. Google все още контролира 90% от пазара на търсения, цената на акциите ѝ се увеличи повече от два пъти през последната година, а ръстът на приходите за първото тримесечие е бил най-бързият от 2022 г. насам

От Google заявиха, че топ търсенето след мача е било „Аржентина срещу Египет“.

В световен мащаб компанията също така отчита търсения като „Аржентина срещу Колумбия“ и въпроси от типа на това колко гола на световни първенства има Меси. Други въпроси включват и „как се нарича, когато играч удари друг играч по време на мач“ и „това последното Световно първенство на Меси ли е“.

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Последна актуализация: 13:29 | 09.07.26 г.
световно първенство по футбол google
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Коментари

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Aлexaндpo
преди 22 минути
Аз бих обявил заглавието мааалко по-различно - Успехът на Тръмполино да променя правилата на Световния футбол в угода на Хегемона, разбива всички Илюзии за фер плей.
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