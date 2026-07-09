ЕК опитва да насърчи електрификацията, но разходите са предизвикателство

Европейската комисия (ЕК) ще представи цели за електрификация до 2040 година, с което да започне да ограничава потреблението на природен газ и петрол, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници. Планът ще бъде публикуван в средата на този месец, отбелязват още те.

Едно от най-сериозните предизвикателства пред този план са високите първоначални инвестиционни разходи за преминаване от изкопаеми горива към електрификация, както и състоянието на електроенергийите мрежи, които са претоварени и имат нужда от модернизация навсякъде в Европа.

Като цяло основната цел е намаляване на емисиите от изкопаеми горива (използвайки чиста енергия), но много по-важното на този етап е, че така ще се постигне и подобряване на енергийната сигурност на общостта. Това вече е ключов въпрос в Брюксел след кризите, които предизвикаха войните в Украйна и в Иран само в рамките на по-малко от пет години.

70% от произведената в ЕС електроенергия вече идва от нискоемисионни източници и има забележим напредък по отношение на енергийната ефективност. Въпреки това електрификацията изглежда в застой и делът на електроенергията в крайното енергийно потребление "замръзна" на ниво от 23% в последните години. За сравнение, в Китай вече достига 30%, сочат данни на Международната агенция за енергетика (МАЕ)

В опит да насърчи електрификацията в плана на ЕК, до който достъп има Bloomberg, са предвидени мерки по различни сектори - например увеличаване на зарядните станции за електромобили и електрификация на тежкотоварния сектор, както и насърчаване пристанищата да се превърнат в центрове за чиста енергия.

По отношение на сградния фонд ще има стимули за инсталиране на термопомпи, което директно ще намали потреблението на природен газ, който в ЕС се използва най-вече за отопление.

Според изчисленията с насърчаване на електрификацията ЕС ще свие наполовина потреблението на петрол и с около две трети на природен газ. Това ще спести милиарди от вноса на изкопаеми горива, отчитат още от ЕК.

Но увеличавайки електрификацията на европейската икономика ще бъдат подкрепени и технологии за чисти технологии, които се развиват в Европа. Надеждите са електрификацията да стимулира развитието на електромобилите, вятърните турбини и термопомпите и да увеличи новите работни места.

Планът все още не е финализиран и може да има промени, преди да бъде публикуван. От ЕК отказват коментар, допълва още Bloomberg.