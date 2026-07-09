Украйна има стратегия при липсата на ракети за Patriot и лицензът е само стъпка

Преди ден американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще даде лиценз за производството на ракети за Patriot на Украйна, но и от думите му стана ясно, че всичко е в начален етап - дори и производителите още не са уведомени за тази промяна в позициите на Вашингтон.

Според анализатори на Bloomberg ще отнеме години за началото на производството и всичко ще зависи от това колко дълго ще траят преговорите за фактическото даване на разрешението, организирането на веригите от доставки, както и избора на място за производство, което да бъде защитено от руски атаки. Руски военни анализатори също заявяват, че организацията на украинско производство ще отнеме доста време, но дори само заявленията за това вече са доста показателни и ще има силен политически ефект.

Украински експерти също отчитат трудностите, но и са категорични, че производството на ракети за Patriot в страната е напълно реалистично.

Засега властите продължават много активно да преговарят със свои съюзници за покупката на ракети още сега, очаквайки първи доставки от Германия, с която сключи договор на стойност от 4 млрд. долара, но те ще започнат през 2027 година.

Украйна работи и за алтернативи

Според анализатори, цитирани от The Wall Street Journal, украинските военновъздушни сили (ВВС) използват максимално ефективно системите - ръчно, а не в автоматичен режим, и пестеливо - само по балистични ракети и по един прехващач на цел, въпреки че средно се използват поне по два.

В страната се работи и за собствени прехващачи, като производството е под земята, за да бъде защитено. Украинският президент Володимир Зеленски също така активно лобира за създаването на европейски антибалистични системи и има няколко стартъпа, които се занимават с това, но още не са тествали своите продукти, пише WSJ.

Но Украйна има и други начини да намали ударите с балистични ракети, пише още изданието и посочва, че това са далекобойните удари, които нанасят щети не само по рафинерии, а и по военни заводи, свързани с производството на балистични ракети. Те все още не са толкова ефективни, както ударите по рафинериите, защото дроновете нямат нужната ударна сила, и по военните обекти се използват украинските крилати ракети "Фламинго", чието производство обаче още не е напълно разгърнато.

Междувременно производителят на крилатата ракета Fire Point съобщи, че вече е готов с първите реактивни двигатели за "Фламниго", което ще увеличи скоростта на ракетата.

Путин нареди децентрализация на пазара на бензин

Руският президент Владимир Путин нареди децентрализация на пазара на горива, за да бъде преодоляна кризата, която според него има временен характер. По време на заседание на правителството той посочи, че големите петролни компании като "Роснефт" трябва да предоставят горива на независимите бензиностанции (тоест зад които не стоят петролни компании и рафинерии), за да бъдат горивата разпределени по-равномерно.

Освен това руският президент посочи, че трябва да бъде развита мрежа от по-малки рафинерии с думите, че колкото е по-широка мрежата от съоръжения за преработка на петрол, толкова ще е по-трудно тя да бъде разрушена. Путин също така призна, че проблемите идват от ударите на Украйна, които целят да създадат "нервна атмосфера", но и допълни, че системата има достатъчно резерви.

През последните месеци Украйна удари 10-те най-големи рафинерии в Русия и част от тях прекратиха работата си за неопределено време. Това предизвика видим недостиг на горива, а правителството забрани износа на бензин, дизел и авиационно гориво. За да бъде решена кризата, Москва търси и внос от съседните си държави, но като цяло е трудно да си осигури нужните количества, тъй като доскоро именно Русия осигуряваше основните количества горива в региона.

В нощта срещу 9 юли има данни за нови удари по петролни съоръжения - бази в Твер и Ставропол. Губернаторът на Ростовска област съобщава за нови атаки срещу два петролни танкери в Азовско море. Преди ден ВСУ съобщиха за поразени 21 кораба в Азовско и Черно море за 72 часа. Има информация и за танкер от "сенчестия флот", поразен край Ялта с морски дрон Sea Baby.

Липсва адекватна противовъздушна отбрана

Според военни анализатори проблемът с горивата е не толкова централизираната система и няколкото големи компании в сектора, колкото липсата на адекватна защита от украинските дронове. Един от големите канали в Telegram - "Рибар" с над 1,5 млн. потребители, коментира, че отговорността за защитата на обектите е възложена на бизнеса, а той няма капацитет да организира подобни дейности.

Липсва координация между отделните ведомства и области и ресурсите за въздушна отбрана не се разпределят ефективно, отбелязват анализаторите.

В борбата с дроновете в Русия в последните седмици започват да се включват мобилни огневи групи, дронове прехващачи и други методи, които Украйна въведе още преди години, а около обектите се изграждат защитни мрежи. Тези мерки обаче не изглеждат особено ефективни.

Русия разрушава с авиобомби Краматорск и Словянск

Русия атакува масирано с авиационни бомби Краматорск и Словянск, опитвайки да разруши изградените укрепления в двата града, отбелязват руските военни кореспонденти. Данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) сочат, че в последните седмици около Краматорск и Купянск има затишие на бойните действия и единични атаки, но редовни въздушни удари.

В Словянското направление боевете стават все по-интензивни, свидетелстват още сводките на Генералния щаб на ВСУ. За 8 юли, 1596-ия ден от пълномащабната война, те отчитат 28 атаки. Интензивни са боевете и в Костянтинивското направление (29), както и към Хуляйполе (30). Най-тежко остава положението в Покровското направление, където ВСУ съобщава за 38 атаки през миналото денонощие.

Като цяло регистрираните бойни действия на фронтовата линия са 268 спрямо 271 ден по-рано. Русия е извършила 87 въздушни атаки с 295 авиационни бомби, както и 3000 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 9700 fpv-дрона. 8 юли е 59-ия ден с над 200 бойни действия за денонощие.

Русия е окупирала 20 кв. км от началото на юли

От началото на юли Русия е окупирала към 20 кв. км, сочат данни на украински наблюдатели. Според тях на този етап няма създадена сериозна заплаха за пробив в отбраната - успехите са на тактическо ниво.

Най-значимо е движението в Костянтинивка, където руснаците са превзели 8 кв. км от началото на юли, отчита Олександър Коваленко. Според неговите изчисления за окупацията на 1 кв. км се водят към 90 атаки и определя, че няма кардинална промяна в лятната офанзива досега.

Преди няколко дни руският президент Владимир Путин съобщи за пълната окупация на Костянтинивка. Руските военни анализатори се отнесоха предпазливо към изявленията, посочвайки, че в града има украински позиции и ще отнеме седмици, за да бъдат "разчистени". Дори и ръководителя на самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР) Денис Пушилин призна пред ТАСС, че ще мине известно време преди да могат да бъдат направени дори и оценки за възстановяването на града.

"В ход е окончателно разчистване, след това трябва да бъде направено разминиране и проверка на възможни убежища", каза той и допълни, че е прекалено рано да се говори за оценка на щетите.