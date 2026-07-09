Цената на петрола леко спада въпреки новите удари на САЩ срещу Иран*

Цената на петрола се понижава леко в четвъртък, въпреки че САЩ нанесоха удари по цели в Иран за втори пореден ден, увеличавайки риска за енергийните доставки от Близкия изток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,55% до 77,59 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,61% до 73,07 долара за барел.

Според Централното командване на САЩ американските сили са извършили нови удари с цел да отслабят способността на Иран да застрашава свободата на корабоплаването през Ормузкия проток. Техеран отвърна с атаки с ракети и дронове срещу американски бази в региона, съобщи държавната телевизия на Иран.

В сряда американският президент Доналд Тръмп заяви, че временното мирно споразумение с Иран вече не е в сила, като същевременно допусна възможността за възстановяване на блокадата на иранските пристанища. Той предупреди, че цените на суровия петрол могат да се повишат още, а бъдещи военни действия може да включват и „поемане на контрол“ над експортния терминал на остров Харг.

В публикация в социалните мрежи Тръмп определи американските удари като „възмездие“ за иранските нападения срещу кораби. „Ако това се повтори, последствията ще бъдат много по-тежки!“, написа той.

Данни за проследяване на корабния трафик в четвъртък показаха намаляване на движението през Ормузкия проток. По-голямата част от наблюдаваните движения са били по маршрут, одобрен от Иран, в северната част на пролива, докато гарантираният от САЩ морски коридор край бреговете на Оман е останал почти без трафик.

Световният енергиен пазар е разтърсен тази седмица от подновяването на военните действия в Близкия изток. В центъра на напрежението остава Ормузкият проток - ключовият маршрут, който свързва производителите от Персийския залив със световните пазари, след като САЩ предприеха удари в отговор на серия атаки срещу търговски кораби.

„Ако Ормузкият проток бъде затворен отново, цената на петрола вероятно ще се повиши с още около 10 долара за барел“, коментира Скот Шелтън, анализатор в TP ICAP. „Ако обаче доставките продължат, едва ли ще видим много по-голямо поскъпване.“

Като още един признак за ескалацията на напрежението в региона, армията на Кувейт съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са реагирали на враждебни ракетни и дронови заплахи, без да предостави подробности. Междувременно иранската държавна телевизия Press TV съобщи, че Ислямската революционна гвардия е изстреляла ракети и дронове срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн.

След избухването на войната през февруари, когато САЩ и Израел нанесоха удари по ирански цели, Техеран първоначално наложи почти пълно затваряне на Ормузкия проток. Това принуди производителите на петрол в региона временно да спрат добива, след като складовете им се запълниха. Новата ескалация ще постави на изпитание способността на износителите да поддържат корабоплаването през стратегическия морски проход, след като трафикът започна постепенно да се възстановява след сключването на временното споразумение между двете държави.

„Ормузкият проток така и не се върна към нормален режим на работа, а сега може да станем свидетели на нови ограничения в добива“, коментира Хенри Хофман, съуправител на фонда Catalyst Energy Infrastructure Fund. „По-мащабна ескалация може да нанесе значително по-сериозни щети върху енергийната инфраструктура в региона, като последствията ще се усещат дълго след първоначалния ценови шок“, добавя той.

По-рано тази седмица Министерството на финансите на САЩ отмени и изключението от санкциите, което позволяваше на Техеран да продава петрол, с което промени курса по един от основните елементи на временното споразумение. Благодарение на временното премахване на санкциите през последните седмици милиони барели ирански петрол бяха изнесени през Персийския залив, но сега бъдещето на тези доставки остава несигурно.

„Събитията през последните 48 часа засилиха опасенията, че евентуален провал на временното мирно споразумение между САЩ и Иран ще доведе до нови сътресения в доставките на петрол“, посочват в свой анализ експерти от ANZ Group Holdings. „Преди нападенията срещу трите кораба по-рано тази седмица трафикът през ключовия морски проход постепенно се увеличаваше. Сега възстановяването на доставките е застрашено, тъй като Иран се стреми отново да затвърди контрола си“, казват още те.

С удължаването на конфликта натискът върху петролните запаси също нараства. Макар че търговските запаси от суров петрол в САЩ са се увеличили с близо 3 млн. барела през миналата седмица, изтеглянето на 6,2 млн. барела от Стратегическия петролен резерв е довело до общ нетен спад с над 3 млн. барела, показват официалните данни. Освен това резервите от дизелово гориво са намалели с 5 млн. барела, а наличностите на бензин са достигнали най-ниското си сезонно равнище от 2012 г.

„Състоянието на Стратегическия петролен резерв на САЩ става все по-тревожно“, посочва Хенри Хофман от Catalyst Energy. „Продължихме да черпим от стратегическите запаси дори по време на примирието, което означава, че разполагаме с по-малък буфер, ако настоящата ескалация на напрежението продължи.“

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.