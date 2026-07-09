Американската армия извърши удари срещу Иран за втори пореден ден

Американската армия нанесе удари срещу Иран за втори пореден ден в ескалация на напрежението, която застрашава усилията за постигане на постоянно споразумение, предава Bloomberg.

Централното командване на американската армия съобщи, че силите ѝ са осъществили нови удари в сряда, за да „намалят допълнително“ способността на Техеран да атакува търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Поразени са били около 90 мишени, включително системи за противовъздушна отбрана, инсталации за наблюдение на крайбрежието, складове за ракети и дронове, съобщи армията в Х.

„Американските сили остават бдителни, смъртоносни и готови да изпълнят операциите, наредени от главнокомандващия“, се допълва в съобщението.

Атаките бяха извършени само няколко часа след като президентът Доналд Тръмп заяви на срещата на върха на НАТО в Турция, че САЩ вероятно ще нанесат нови удари срещу Иран. Вашинттон извърши нападения във вторник и отмени дерогацията, която позволяваше нови продажби на ирански петрол в отговор на атаките срещу кораби в Ормузкия проток, за които администрацията обвини Ислямската република.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е поразил бази в Кувейт и Бахрейн и заплаши да разшири атаките, съобщи Press TV. По-рано председателят на парламента Махомад Багер Галибаф предупреди, че „САЩ все още не са разбрали, че тормозът и нарушаването на ангажиментите вече имат своята цена“.

„Нека бъда ясен, ако нанесете удари, ще ви нанесем удари“, написа той в публикация в Х.

Цената на петрола сорт Брент се повишава за трети пореден ден, като премина границата от 79 долара за барел, след което ограничи ръстовете. Новите удари засилиха опасенията, че конфликтът може да наруши корабоплаването през водния път.

Армията на Кувейт съобщи в публикация в Х рано в четвъртък, че противовъздушната отбрана на страната „трябва да се справя с враждебни ракети и атаки с дронове“. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн съобщи, че са били задействани сирени и призова местните жители да се насочат към най-близкото безопасно място.

Тръмп заяви пред репортери на връщане във Вашингтон, че „те нанасят удар, ние нанасяме много по-силен удар“. Запитан дали пълномащабната военна кампания ще се възобнови, Тръмп заяви: „Не зная“ и добави, че тя ще бъде спечелена „много бързо“.

Американската армия атакува също два железопътни моста в Северен Иран с крилати ракети като част от ударите в сряда, съобщи репортер на Axios в X, като се позова на американски официален представител. Те са били използвани от иранската армия за пренасяне на ракети, дронове, части и други материали, допълни той.

Трафикът през Ормузкия проток почти спря в четвъртък. Някои движения през най-жизненоважния път за енергийните ресурси в света се наблюдаваха основно по одобрения от Иран маршрут по-близо до северната част на водния път, докато подкрепяният от САЩ омански коридор беше спокоен, сочат данни от проследяване на корабите.

САЩ и Иран си размениха взаимни обвинения в нарушаване на меморандума за разбирателство, който установи краткосрочно примирие и задейства 60-дневен период на преговори по по-широко мирно споразумение.

Тръмп заплаши да възобнови блокадата на иранските пристанища и да ескалира военната кампания с удари срещу инфраструктура като заводи за обезсоляване и електроцентрали. По-рано в сряда той обяви примирието за „приключило“, след което цените на петрола се повишиха, а фондовите и облигационните пазари отбелязаха спад. След това той заяви, че ще позволи на преговарящите да продължат разговорите и че не смята, че войната ще се възобнови.

Но новото насилие подлага на допълнително съмнение перспективите за преговори. Разговорите между САЩ и Иран в момента са спрени, тъй като Техеран извършва едноседмично погребение на покойния върховен лидер Али Хаменей, който беше убит в първия ден от конфликта в края на февруари.

Сред проблемите, на които трябва да се намери решение по време на преговорите, са управлението на протока и освобождаването на милиарди долари от замразени средства на Ислямската република с последващи преговори върху иранската ядрена програма. По всяка от тези теми не беше постигнат съществен напредък.

По време на примирието Иран е изровил или поправил стотици ракети и пускови установки, които са били повредени или засипани при ударите на САЩ, съобщи ирански официален представител, цитиран от Wall Street Journal. Режимът вече има достъп до над половината от ракетите и пусковите установки, които бяха достъпни преди конфликта, допълни той.