Всички индекси на БФБ приключиха сесията със спадове

Основният индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад от 0,24% до 1252,52 пункта при оборот на основен пазар от 5,15 млн. евро.

Най-търгуваната акция беше тази на „Шелли груп“ с 25 сделки. Въпреки това книжата на компанията поевтиняха с 1,71%. „Софарма“ беше на второ място с 21 сделки, като акциите ѝ изтриха 0,26% от стойността си. Следват „Холдинг Варна“ и „Фонд за недвижими имоти България“ с по 15 сделки.

Най-голям оборот записа „Синтетика“ АД – 3,35 млн. евро за 4 сделки. Втори по оборот беше „Еврохолд България“ АД с 875 хил. евро. Акциите на компанията поскъпнаха с 0,92%. Следва „Делта кредит“ със 199,8 хил. евро и „Шелли груп“ със 119,4 хил. евро.

Оборотът на общия пазар достигна 6,142 млн. евро.

Най-голям ценови спад записаха акциите на „Грийн иновейшън“ – 3,68%, следвани от „Химимпорт“ с 2,52% спад и „Телематик“ с 2,16%.

При другите индекси BGBX40 и BGREIT отстъпиха с 0,38% и 0,37% до съответно 215,55 пункта и 234,68 пункта. BGTR30 регистрира спад от 0,10%, а beamX е понижи 0,40% до 115,60 пункта.