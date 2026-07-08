Dow се понижава с над 400 пункта, цените на петрола се покачват*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва със спадове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на срещата на върха на НАТО в Анкара, че примирието с Иран е „приключило“ на фона на подновените военни действия в Близкия изток, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 488 пункта или 0,9%. Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,4%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 5,11% до 77,95 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 4,78% до 73,81 долара за барел.

„Мисля, че всичко приключи. Не искам повече да се занимавам с тях. Те са измет“, заяви Тръмп.

По-късно в сряда държавният глава добави, че САЩ „може отново да ги ударят сериозно тази вечер“, след което уточни: „Ще видим как ще се развият нещата.“

Изказванията на Тръмп бяха направени, след като Съединените щати обявиха, че във вторник са извършили „серия от мощни удари“ срещу Иран в отговор на нападения срещу три търговски кораба, преминаващи през Ормузкия проток.

Говорейки пред журналисти на срещата на върха на НАТО в Анкара, генералният секретар на алианса Марк Рюте заяви, че американските удари са били „абсолютно необходими“.

„Когато има примирие, а Иран на практика го нарушава - както видяхме вчера при нападенията срещу кораби - смятам, че е напълно необходимо САЩ да реагират решително“, каза той.

На този фон акциите на енергийните компании поскъпват. Книжата на ConocoPhillips и Marathon Petroleum са нагоре с около 2%, а тези на Chevron и Exxon Mobil - с по над 1%.

В същото време акциите на производителите на полупроводници продължават да са под натиск, като книжата на Micron Technology поевтиняват с 3%.

„Подновеното напрежение в Близкия изток прекъсна все по-спокойния пазарен сценарий и накара инвеститорите отново да преоценят геополитическите рискове, след като в продължение на няколко седмици пазарите залагаха на плавна деескалация“, коментира старшият пазарен анализатор в Capital.com Даниела Хаторн.

„Последните атаки напомниха на инвеститорите, че макар примирието все още да е в сила, трайно споразумение между САЩ и Иран далеч не е гарантирано. Пазарите вече бяха свикнали с идеята, че конфликтът постепенно ще остане на заден план, но последните събития показват, че това предположение може да се е оказало прибързано“, добавя тя.

Вниманието на инвеститорите е насочено и към публикуването на протокола от юлското заседание на Федералния резерв по-късно днес, като се очаква документът да даде повече яснота около първото заседание по паричната политика, ръководено от новия председател Кевин Уорш. На него централната банка на САЩ запази лихвените проценти без промяна, но сигнализира, че при продължаващ инфлационен натиск може да се наложат нови увеличения на лихвите.

„Протоколът от заседанието на Фед може да се окаже непредвидим фактор, просто защото Уорш беше изключително неясен на последната си пресконференция“, коментира основателят на Vital Knowledge Адам Крисафули.

„Обикновено предходният председател Джером Пауъл представяше доста подробно обсъжданията по време на заседанията, но това не се случи сега. Затова документът може да съдържа някои изненади.“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,569%, а тази по 30-годишните - до 5,066%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек ръст от 0,06% до ниво от 101,084 пункта.

Златото поевтинява с 1,68 на сто и се търгува на цена от 4087,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.