Оценката за акциите на Nvidia се върна на нивата отпреди AI бума

Съотношението цена/очаквана печалба на акциите на американския производител на чипове Nvidia е на най-ниското си ниво, откакто започна бумът в областта на изкуствения интелект (AI). Пазарната ѝ капитализация спадна с около 1 трлн. долара за по-малко от два месеца, пише Bloomberg.

Графичните процесори (GPU) на компанията все още доминират на пазара на AI центрове за данни. Цената на акциите му обаче се срина с 16%, откакто достигна рекорден връх на 14 май, тъй като инвеститорите пренареждат залозите си в сектора на изкуствения интелект, отказвайки се от Nvidia в полза на конкурентни производители на полупроводници, особено тези на пазара на чипове за памет.

В резултат на разпродажбите книжата на Nvidia, които доскоро бяха най-търсените на Wall Street, се търгуват на ниво 18 пъти прогнозираната печалба за следващите 12 месеца, според данни, събрани от Bloomberg. За последен път акциите бяха толкова евтини в началото на 2019 г. За да се разбере колко драстично е спаднала оценката ѝ, акциите на бившия пазарен лидер сега са по-евтини от широкия борсов индекс S&P 500, който се търгува на цена над 20 пъти бъдещата печалба, и от предимно технологичния индекс Nasdaq 100, който се търгува на ниво от почти 23 пъти.

Съотношение цена/очаквана печалба на Nvidia. Графика: Bloomberg

Намаляващата оценка на Nvidia не е резултат от влошаващи се перспективи. Напротив, анализаторите от Wall Street повишават прогнозите си за печалбата за следващите тримесечия. Вместо това разпродажбите показват колко силно търговията, свързана с изкуствения интелект, се пренасочва към други области, например акциите на компании за памет и съхранение на данни като Micron. Дори конкурентите на Nvidia, като Advanced Micro Devices и Intel, отбелязват удвояване или дори утрояване на цените на акциите си през тази година.

„Настроенията се промениха“, заяви Майкъл Бейли, директор по проучванията във Fulton Breakefield Broenniman. „Виждате как тези компании, към които очакванията бяха много ниски – като Micron например – привличат цялото внимание“.

Очаква се Nvidia да отбележи четвъртия по сила ръст на приходите от компаниите в индекса S&P 500 тази година, но тя все пак е по-евтина от около половината от акциите в индекса, включително производителя на сладкиши Hershey и енергийната компания Dominion Energy, според данни, събрани от Bloomberg. Като се има предвид колко стабилен се е оказал ръстът на приходите и рентабилността на Nvidia, компанията изглежда подценена на сегашните нива, според Ранди Хеър, директор по проучвания на акции в Huntington Bank.

„Акциите следват печалбата“, каза Хеър, който залага, че книжата на Nvidia ще възобновят възхода си през следващите месеци. „Това е компания с устойчиви резултати.“

След като цената им скочи с над 1100% от края на 2022 г. до 2025 г. на фона на растящото търсене на графичните ѝ процесори, акциите на Nvidia забавиха темпа си на поскъпване. През 2026 г. стойността им е с едва 5,6% нагоре, изоставайки от ръста от 9,6% на S&P 500 и от 16-процентното повишение на Nasdaq 100. Междувременно индексът на полупроводниците на Фондовата борса във Филаделфия е скочил със 74%, с което се насочва към най-добрата си година от 2003 г. насам.

Индексът на чиповете се води от Micron, която се възползва от скока в цените на чиповете за памет с висока пропускателна способност. Акциите ѝ са поскъпнали с 229% през 2026 г., след като през 2025 г. се изстреляха с 239% нагоре и отново оглавяваха индекса. Nvidia, от друга страна, е на трето място сред компаниите с най-лошо представяне в индекса, състоящ се от 30 акции, свързани с полупроводници. През 2024 г. тя беше втора сред най-добре представилите се в индекса, а миналата година се намираше в средата на класацията.

Подчертавайки нарастващото разминаване, миналия месец корелацията на Nvidia с индекса на чиповете спадна до най-ниското ниво от 2014 г. насам, според данни, събрани от Bloomberg.

Цената на „акцията се изкачи наистина високо и много бързо за определен период от време“, каза Ерик Кларк, главен инвестиционен директор в Accuvest Global Advisors, която притежава акции на Nvidia. „Беше много пренаселена търговия. А след това се появиха и други неща, към които пазарът също искаше да се ориентира. И така, Nvidia се превърна в нещо като източник на средства за финансиране на някои от тези други сделки.“

Засега тази конкуренция – не само от AMD и Intel, но и от най-големите ѝ клиенти като Alphabet и Amazon.com, които все по-често внедряват свои собствени чипове, изработени по поръчка – е основен фактор, който задържа цената на акциите на Nvidia. Въпреки това пазарният дял на компанията почти не е засегнат, тъй като търсенето на оборудване за новите центрове за данни остава силно. Според данни, събрани от Bloomberg Intelligence, в края на 2025 г. Nvidia е държала 97% от пазара на графични процесори за сървъри, което е увеличение спрямо 95% в края на 2024 г.

Това обяснява защо Wall Street е толкова ентусиазиран от ръста на приходите и печалбите на Nvidia. Прогнозите са, че производителят на чипове ще отчете печалба от 228 млрд. долара при продажби от 393 млрд. долара през фискалната 2027 година, която приключва на 31 януари. Според данни, събрани от Bloomberg, това би представлявало ръст от съответно 90% и 82%. Прогнозата за печалбата в частност е нараснала с 13% през последните три месеца.

Това е един от ключовите фактори, които поддържат оптимизма на инвеститорите по отношение на Nvidia. От 82-мата анализатори, следени от Bloomberg, които покриват Nvidia, само трима имат препоръка hold, а един препоръчва продажба. Средната им целева цена от 302 долара предполага печалба от над 50% през следващите 12 месеца – най-високата сред т.нар. „Великолепна седморка“.

Всъщност именно способността на Nvidia да просперира в минали периоди на многократно свиване е това, което трябва да даде увереност на инвеститорите да запазят акциите ѝ сега, според Бейли от Fulton Breakefield.

„Беше труден период, но сме виждали това и преди – наблюдавахме доста бързо свиване и доста бързо възстановяване“, каза той. „Оптимистите просто ще трябва да задържат дъха си в този момент.“

Статията не е препоръка за инвестиционно решение.