Оценката на „Великолепната седморка“ се свива с 2,3 трлн. долара заради страховете около AI

Около 2,3 трлн. долара са били изтрити от пазарната оценка на компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“ през юни, тъй като огромните разходи за инфраструктура будят все повече тревога сред инвеститорите, които виждат по-силна възвръщаемост в други части на пазара, съобщава CNBC.

В тази група влизат имена като Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Amazon и Tesla. Оценката на тези компании общо е спаднала с 10% през юни.

Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta колективно харчат стотици милиарди долари за закупуване на чипове и изграждане на центрове за данни, които да захранват услугите им с изкуствен интелект (AI). Част от тези инвестиции се финансират от дълг.

Инвеститорите очакват възвръщаемост на тези инвестиции, като всички погледи са насочени към сезона на отчетите за второто тримесечие, който започва следващия месец.

„Предстои ни още една „проверка на интуицията“ за търговията с технологични акции след няколко седмици, тъй като инвеститорите в технологичния сектор очакват много важен сезон на отчетите за второто тримесечие през юли, за да потвърдят допълнително развитието на революцията в областта на изкуствения интелект“, коментира Дан Айвс, управляващ директор на Wedbush Securities.

Някои имена от „Великолепната седморка“ се представят по-зле от други. Акциите на Microsoft са надолу с 20% през юни, тези на Nvidia поевтиняват с около 13%. Както книжата на Apple, така и тези на Amazon са изтрили около 8% от стойността си.

Част от разпродажбата може да се дължи и на липсата на наратив за инерция около групата.

„Пазарът е опитва да разбере ситуацията около групата, тъй като тези компании преминаха от дружества с малко активи, които генерират голям свободен паричен поток, към такива, които имат по-стегнати баланси“, посочва Том Лий, ръководител на изследванията във Fundstrat Global Advisors.

Причината да харчат толкова много пари тези компании е да заменят по същество човешкия ресурс с изкуствен интелект. Този баланс ще бъде внедрен и ще генерира възвръщаемост, смята Лий.

Чиповете остават стабилни

Докато някои технологични акции бяха помрачени от разпродажба, други части на пазара се държат по-добре, като например акциите на компаниите за полупроводници.

Индексът на полупроводниците, който включва имена като Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Micron и ASML, е нараснал с около 6% този месец. От началото на годината той се е повишил с повече от 90% спрямо 3,4-процентния спад за „Великолепната седморка“.

Производителите на чипове са голям бенефициент от разходите на големите технологични фирми, които изкупуват полупроводници. Това има положителен ефект върху цялата верига на доставки, от доставчиците на компоненти до производителите.

Чиповете за памет, където недостигът е довел до драстични покачвания на цените на компонентите, са от ключово значение.

Въпреки че в части от технологичния сектор остават някои опасения, акциите на Micron отчетоха сериозен ръст. Миналата седмица компанията „заля със студена вода“ скептицизма в наратива за изкуствения интелект, „показвайки твърди доказателства за съществуването на жив и здравословен изкуствен интелект“, изтъква Дънкан Томас от HSBC.

Анализатори на UBS подкрепиха това мнение във вторник, предполагайки, че наблюдаваните пречки във веригата на доставки на изкуствения интелект не показват признаци на облекчаване, като инвестиционната банка очаква приходите от облачни услуги да растат ускорено през останалата част от годината.

„Те подчертават солидните основи на историята за растежа на изкуствения интелект, които според нас трябва да останат ключов двигател на по-широкия пазар. За инвеститорите, вярваме, че експозицията към акции, свързани с изкуствен интелект, ще остане ключов диференциращ фактор за представянето на пазара на акции в дългосрочен план, но също така вярваме, че диверсификацията, както в рамките на, така и извън изкуствения интелект, е от съществено значение“, заключват анализаторите на UBS.