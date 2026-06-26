OpenAI може да отложи листването си за 2027 г.

OpenAI обмисля да извърши първично публично предлагане (IPO) през 2027 г., като графикът показва, че разработчикът на ChatGPT вероятно ще изчака планираното листване на конкурента Anthropic PBC, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с темата.

Ръководството на OpenAI очаква Anthropic да излезе първа на борсата, въпреки че и двете компании вече са подали документи до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ. OpenAI се е насочила към листване през есента, а Anthropic обмисля IPO през октомври, припомня Bloomberg.

Скорошната волатилност в цената на технологичните акции е повлияла на решението на OpenAI за листване през 2027 г., посочват източниците.

OpenAI и Anthropic се надпреварват да дебютират на Wall Street още тази година, в опит да привлекат инвеститори и да подсилят големите си разходи за чипове и центрове за данни.

OpenAI работи с Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley по своето листване.

Компанията предостави предпазлив коментар относно очаквания график за своето IPO. „Все още не сме решили за графика; може да отнеме известно време, защото има неща, които искаме да направим и които вероятно ще са по-лесни като частна компания“, изтъква OpenAI.

Anthropic, някога смятана за аутсайдер в сравнение с OpenAI, отбеляза рязък ръст на приходите от началото на годината благодарение на успеха на своя AI софтуер, включително на продукти, които помагат за рационализиране на процеса на писане и отстраняване на грешки в кода. Разработчикът на модела Claude подаде заявление за листване малко преди OpenAI.