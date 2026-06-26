Администрацията на Тръмп е поискала от OpenAI да забави пускането на AI модели

Администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от OpenAI да отложи пускането на предстоящ мощен модел на изкуствен интелект, посочва Bloomberg, позовавайки се на запознат с въпроса източник. Искането е отправено почти две седмици след като конкурентната компания Anthropic спря продажбата на най-мощните си продукти на пазара под натиска на регулаторните органи.

Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман е съобщил на служителите в сряда, че правителството на САЩ е поискало първоначално GPT-5.6 да бъде пуснат само за ограничен кръг от доверени партньори, преди да бъде разпространен по-широко, казва източникът, пожелал да остане анонимен, за да обсъди поверителна информация.

По време на срещата със служителите Алтман е казал, че правителството на САЩ е станало по-притеснено относно възможностите на най-модерните модели, добавя източникът. Алтман е подчертал, че служителите трябва да сътрудничат на администрацията на Тръмп по всякакви предложения, които длъжностните лица могат да имат относно безопасността и ограниченията, свързани с предстоящите модели на OpenAI, дори ако компанията не е съгласна, казва източникът. Алтман не е споменал изрично ситуацията с Anthropic, добавя източникът.

Първоначално моделът ще бъде предоставен на 20 партньора, казва източникът, добавяйки, че достъпът до него ще се осъществява чрез софтуерната платформа Bedrock на Amazon.

OpenAI е отказала коментар. Длъжностно лице от Белия дом заяви, че администрацията на Тръмп продължава да сътрудничи с водещи лаборатории в областта на изкуствения интелект за разработване на общи подходи за преодоляване на предизвикателствата, свързани с мащабирането на технологията. The Information по-рано съобщи някои подробности от срещата.

Anthropic блокира глобалния достъп до двете си най-модерни AI решения – Mythos 5 и Fable 5 – в началото на този месец, след като правителството нареди на компанията да ограничи използването им от чуждестранни граждани както в САЩ, така и извън страната, позовавайки се на съображения за национална сигурност. Оттогава Anthropic провежда преговори с правителството на САЩ в опит да възстанови достъпа до моделите.

Безпрецедентната мярка на американското правителство подчерта нова готовност на администрацията на Тръмп да упражнява контрол върху бързоразвиващия се AI сектор и послужи като сигнал за тревога за някои представители на индустрията. OpenAI, подобно на Anthropic, се конкурира за внедряването на нови модели, които са по-умели в редица задачи – от програмиране до киберсигурност.

Служителите на OpenAI се опасяват и за това как действията на правителството срещу Anthropic биха могли да повлияят на способността на създателя на ChatGPT да разпространи широко своята технология, посочват запознати с въпроса източници.