OpenAI обмисля драстично понижение на цените за потребителите, стремейки се да привлече клиенти от конкурента Anthropic, съобщава Wall Street Journal.

Компанията обмисля значително намаление на цените за токените – мерната единица, която компаниите за изкуствен интелект използват за таксуване на продуктите си, посочват запознати с въпроса източници. Според тях тази стъпка е в очакване на подобни понижения, които компанията очаква от страна на Anthropic.

Бизнес лидерите започнаха да се възмущават от високите цени за използване на AI. Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман заяви наскоро, че разходите са се превърнали в „огромен проблем“.

„Мисля, че имаме много начини да помогнем на хората да получат повече стойност за по-малко пари“, каза той.

Драстичните намаления на цените биха могли да подкопаят маржовете на печалба и на двете компании, които вече губят милиарди долари заради огромните разходи за изчислителни ресурси, необходими на AI системите, за да обработват заявки и да изпълняват задачи.

OpenAI е в надпревара с по-младия си конкурент за спечелване на корпоративни клиенти, които плащат големи суми за AI инструменти, способни да подобрят производителността на работното място. Приходите на Anthropic наскоро скочиха, след като инструментът им за програмиране Claude Code стана хит сред софтуерните инженери, а петгодишният стартъп за първи път надмина оценката на OpenAI. Оттогава OpenAI постави собствения си инструмент за кодиране Codex във фокуса на компанията.

Някои корпорации инвестираха толкова много средства в продуктите на Anthropic, че ръководителите им сега се опитват да ограничат разходите. По-рано тази година мениджър на Uber заяви, че компанията е изчерпала бюджета си за 2026 г. за агентно, или автономно, използване на AI, а друг ръководител на компания заяви миналия месец, че е трудно да се свържат подобренията в производителността на AI програмирането с нови функции за клиентите.

Подобни коментари от страна на много мениджъри предизвикаха дебат в Силициевата долина относно tokenmaxxing – практиката да се използват колкото се може повече токени за повишаване на производителността, включително по начини, които не генерират възвръщаемост на инвестициите.

Ценовата война би била ранен тест за силата на бизнес моделите на двете компании преди дългоочакваните публични листвания. OpenAI и Anthropic са привлекли по-голямата част от приходите от нови AI продукти, което е подхранило възхода им. Но един скрит риск, който инвеститорите отдавна са идентифицирали, е взаимозаменяемостта на продуктите им и лекотата, с която клиентите могат да заменят единия с другия.

OpenAI подаде конфиденциално заявление за IPO по-рано тази седмица, следвайки стъпките на Anthropic. В скорошно съобщение в Slack до служителите си Алтман казва, че компанията планира да излезе на борсата „в рамките на следващата година“. Съобщението беше обявено по-рано от The Information.

Компанията заяви в конфиденциално заявление, че има „неща, които искаме да направим и които вероятно са по-лесни като частна компания“, но отказа да даде повече подробности.