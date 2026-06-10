OpenAI се присъединява към IPO манията за изкуствен интелект за 3,6 трлн. долара

OpenAI, създателят на ChatGPT, стана третият голям разработчик на изкуствен интелект (АІ), който конфиденциално подаде заявление за публично листване в понеделник, присъединявайки се към конкурентите си в процес на IPO, чиято обща стойност вече е около 3,6 трлн. долара, съобщава Bloomberg.

SpaceX, която официално е известна като Space Exploration Technologies Corp., се готви за първично публично предлагане (IPO), което би оценило компанията на около 1,8 трлн. долара. Anthropic набра средства на стойност 965 млрд. долара миналия месец. А OpenAI струва 852 млрд. долара въз основа на последния кръг на финансиране през март.

Фирмата, ръководена от Сам Алтман, подаде документи за първично публично предлагане до Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на САЩ, съобщи компанията в понеделник. OpenAI работи с Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley за излизане на борсата още през есента, съобщиха запознати с въпроса хора.

Обсъжданията продължават и детайлите на плана за IPO може да се променят. „Все още не сме решили кога; може да отнеме известно време, защото има неща, които искаме да направим и които вероятно са по-лесни като частна компания“, казаха от OpenAI. „Но това е сложен набор от компромиси и ни дава възможност да станем публични по-рано, ако това се окаже най-доброто“, посочват още от компанията.

OpenAI, основана преди повече от десетилетие, даде началото на бума на генеративния изкуствен интелект с пускането на ChatGPT в края на 2022 г. Въпреки че компанията и нейният водещ чатбот остават синоним за АІ за много хора, OpenAI също е изправена пред редица предизвикателства, включително засилена конкуренция от Anthropic PBC и Google на Alphabet.

По-рано бе съобщено, че OpenAI не е постигнала определени цели за вътрешни приходи и ръст на потребителите. Няколко ключови мениджъри са напуснали или са се оттеглили от своите позиции. И компанията работи за рационализиране на обширната си продуктова гама.

Anthropic, стартъпът зад чатбота Claude, заяви миналата седмица, че също е подал поверително заявление за IPO. Компанията също така стигна до оценка от 965 млрд. долара в последния си кръг на частно финансиране – за първи път над тази на OpenAI – след като приходите ѝ се увеличиха рязко.

Публичен дебют през 2026 г. също така би противопоставил Алтман директно на Илон Мъск след неуспешния иск срещу OpenAI и неговия изпълнителен директор. SpaceX, компанията за ракети, сателити и изкуствен интелект на Мъск, се стреми към първично публично предлагане с оценка от около 1,8 трлн. долара, което веднага би я направило една от най-ценните публични компании в света.

OpenAI пък завърши сделка за набиране на 122 млрд. долара от инвеститори с оценка от 852 млрд. долара.

АІ компаниите се надпреварват да наберат десетки милиарди долари за чипове и центрове за данни и да изградят по-модерни системи за изкуствен интелект. През февруари OpenAI заяви пред инвеститорите, че планира да похарчи около 600 млрд. долара за АІ инфраструктура до 2030 г.