Още един AI гигант поема към публичния пазар: OpenAI подаде тайно документи за IPO

Компанията, създала ChatGPT - OpenAI, е подала тайно документи за първично публично предлагане (IPO), присъединявайки се към конкуренти в областта на изкуствения интелект в излизането на публичните пазари, за да намерят финансиране на амбициозните планове за растеж, предава Bloomberg.

Компанията начело със Сам Алтман е внесла документи за първично публично предлагане пред Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ, съобщи компанията в понеделник. OpenAI работи с Goldman Sachs Group и Morgan Stanley по възможно листване още през есента, съобщават запознати с въпроса източници.

Обсъжданията продължават и подробностите по плана за IPO може да се променят. „Все още не сме определили конкретен срок, може да отнеме известно време, тъй като има неща, които искаме да направим и които вероятно са по-лесни, докато сме частна компания“, отбеляза OpenAI. „Но става дума за сложен набор от компромиси и това ни дава възможност да излезем на борсата по-рано, ако в крайна сметка това се окаже най-добрият вариант“, допълва компанията.

OpenAI планира също да направи търг за продажба на акциите си, за да осигури ликвидност на служителите си в следващите седмици, преди компанията да излезе на борсата, според запознат с въпроса източник. Говорител на компанията е отказал коментар.

Основана пред повече от десет години, OpenAI даде началото на бума на генеративния изкуствен интелект с пускането на ChatGPT в края на 2022 г. Въпреки че за много хора компанията и флагманският ѝ чатбот остават синоним на изкуствен интелект, OpenAI е изправена пред редица предизвикателства, включително повишена конкуренция от Anthropic и Google на Alphabet.

Според медийни публикации OpenAI не е успяла да постигне някои вътрешни цели за приходи и ръст на потребителите. Редица ключови ръководители напуснаха или се оттеглиха от постовете си и компанията работи по рационализиране на разрастващата се гама от продукти.

Anthropic, стартъпът зад чатбота Claude, съобщи миналата седмица, че е подала тайно документи за IPO. Компанията също така постигна скок до оценка от 965 млрд. долара в последния си кръг за набиране на частно финансиране, изпреварвайки за първи път OpenAI, след като приходите ѝ се увеличиха значително.

Публичен дебют през 2026 г. ще постави Алтман в пряка конкуренция с Илон Мъск след неуспешния съдебен процес срещу OpenAI и нейния главен изпълнителен директор. SpaceX, компанията за ракети, сателити и изкуствен интелект на Мъск, се насочва към IPO с оценка от около 1,8 трлн. долара в четвъртък, което веднага ще я превърне в една от публичните компании с най-висока стойност в света.

OpenAI вече изпревари дори IPO-то на SpaceX само с един кръг на финансиране. Компанията сключи споразумение за набиране на 122 млрд. долара от инвеститори при оценка от 852 млрд. долара.

AI компаниите се надпреварват да наберат десетки милиарди долари, за да купят чипове и центрове за данни и да изградят по-развити системи за изкуствен интелект. През февруари OpenAI съобщи пред инвеститори, че планира да вложи около 600 млрд. долара в инфраструктура за изкуствен интелект до 2030 г.