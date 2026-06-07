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OpenAI превръща ChatGPT в "суперприложение" преди планираното си IPO

Промените в сайта на компанията ще започнат да се въвеждат през следващите седмици

14:43 | 07.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

OpenAI подготвя голяма промяна на платформата си преди силно очакваното си първично публично предлагане по-късно  тази година, за да се конкурира по-добре с компнии като Anthropic, съобщават Financial Times и Bloomberg.

Базираната в Сан Франциско компания планира да превърне ChatGPT от стандартен чатбот за въпроси и отговори в обхватно „суперприложение“, като промените ще започнат да се въвеждат през следващите седмици, пише FT, като се позовава на настоящи и бивши служители, пожелали да останат анонимни.

Стратегията е движена от убеждението, че бъдещето на изкуствения интелект принадлежи на автономни агенти, способни да изпълняват сложни задачи в много стъпки, като резервиране на пътуване или управление на календари, а не просто да отговарят на запитвания.

Реорганизацията ще включва редизайн на сайта на компанията и на интерфейса на мобилното приложение, като ще бъдат добавени нови инструменти за кодиране, за генериране на изображения и приложения, вградени от партньори като Canva и Booking.com, съобщава FT.

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Продуктът за писане на софтуер Codex на OpenAI е увеличил шест пъти базата си от активни потребители до над 5 млн. седмично от пускането му. Бизнес клиентите на компанията, които достигат 2 млн., съставляват около 40% от приходите, като цифрата може да нарасне до 50% до края на годината, пише изданието.

OpenAI пренебрегна някои инициативи, съсредоточени върху потребителите, като продукт за генериране на видео, пуснат преди по-малко от една година, за да се съсредоточи върху реорганизацията, отбелязва FT.

Изданието The Information съобщи на 3 юни, че OpenAI планира да комбинира Codex и ChatGPT в т. нар. суперприложение през следващите седмици.

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Последна актуализация: 14:43 | 07.06.26 г.
OpenAI ChatGPT IPO първично публично предлагане американски технологични компании
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