OpenAI може да подаде тайно документи за IPO още в петък

OpenAI се готви да подаде тайно проект на проспекта си за първично публично предлагане (IPO) още в петък. Така компанията се насочва към едно от най-големите IPO-та в историята, съобщава CNBC.

Компанията за изкуствен интелект, която се оценява на над 850 млрд. долара от частните инвеститори, работи с банки, включително Goldman Sachs и Morgan Stanley, за да се подготви да подаде документи в следващите дни или седмици, съобщи запознат с въпроса източник, пожелал да остане анонимен, тъй като подробностите са конфиденциални.

„Като част от нормалното управление редовно оценяваме редица стратегически варианти“, заяви представител на OpenAI в изявление. „Вниманието ни остава съсредоточено върху изпълнението“, допълни той.

OpenAI се подготвя за IPO още през четвъртото тримесечие на тази година, съобщи преди време CNBC. Главният финансов директор на компанията Сара Фриар заяви миналия месец, че е „добра хигиена“ за компания с размера на OpenAI да „изглежда, да се усеща и да действа“ като публична компания, но не коментира конкретен график.

Подготовката на OpenAI тече в момент, когато се очаква конкурентът SpaceX на Илон Мъск, който се сля с xAI по-рано тази година, да обяви публично проспекта си за първично публично предлагане днес. Goldman Sachs ще има водеща позиция в проспекта на компанията, следвана от Morgan Stanley и след това от Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase, съобщиха запознати източници.

Очаква се предлагането на SpaceX да донесе рекордна сума, след като през февруари тя беше оценена на 1,25 трлн. долара. Компанията подаде тайно документи пред Комисията по ценните книжа и борсите миналия месец.

Мъск и главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман отнасят ожесточеното си съперничество на Wall Street, след като бившите приятели и съоснователи се изправиха във федерален съд в Оукланд, щата Калифорния, миналия месец. Мъск заведе дело срещу OpenAI, Атлман и президента на компанията Грег Брокман с твърдението, че те не са изпълнили обещанията си да запазят компанията като организация с нестопанска цел.

В понеделник съдебно жури заяви, че Мъск е изчакал твърде дълго, за да заведе дело, и присъдата веднага беше приета от съдия Ивон Гонсалес Родригес. В публикация в социалната си мрежа Х Мъск нарече решението „технически пропуск в календара“.

OpenAI постави началото на бума на изкуствения интелект с пускането на чатбота ChatGPT през 2022 г. и оттогава се превърна в една от най-високо оценяваните частни компании в света.

Компанията набра над 180 млрд. долара от инвеститори и продължава да харчи пари с исторически темп. Докато Алтман се стреми към IPO, той е под натиск от инвеститорите да покаже, че сметките излизат в условията на все по-ожесточена конкуренция от компании като Anthropic, която печели на корпоративния пазар и пазара на кодиране с изкуствен интелект.

В момента Anthropic преговаря с инвеститори да набере средства при оценка от 900 млрд. долара, с което тя би изпреварила OpenAI. Компанията съобщи през април, че годишните ѝ приходи са надхвърлили 30 млрд. долара.