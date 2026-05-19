Съдебното жури отхвърли иска на Мъск срещу OpenAI след само 2 часа обсъждания

Съдебно жури в САЩ в понеделник се произнесе срещу Илон Мъск в съдебния му процес срещу OpenAI, постановявайки, че компанията за изкуствен интелект не носи отговорност пред най-богатия човек в света за това, че според твърденията му се е отклонила от първоначалната си мисия да работи в полза на човечеството, съобщава Ройтерс.

В единодушно решение журито във федералния съд в Оукланд, щата Калифорния, заяви, че Мъск е завел делото си твърде късно. Журито обсъждаше решението си по-малко от два часа.

Триседмичният процес беше до голяма степен възприеман като критичен момент за бъдещето на OpenAI и изкуствения интелект като цяло – както по отношение на това как трябва да се използва, така и кой трябва да се възползва от него.

Присъдата улеснява пътя на OpenAI към евентуално първично публично предлагане, което би могло да оцени бизнеса на 1 трлн. долара.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман обаче трябва да се справи и с предизвикателствата пред репутацията си, породени от някои изключително лични показания по време на процеса, включително множество свидетели, които го описват като лъжец.

Мъск заяви, че ще обжалва, като повтори твърдението си, че Алтман и президентът на OpenAI Грег Брокман са разглеждали OpenAI като средство за натрупване на голямо богатство.

„Алтман и Брокман всъщност забогатяха, като откраднаха от благотворителна организация. Единственият въпрос е КОГА са го направили!“, написа Мъск в X. „Създаването на прецедент за ограбване на благотворителни организации е изключително разрушително за благотворителността в Америка.“

Федералният съдия Ивон Гонзалес Роджърс, която ръководеше делото, заяви в съда след произнасянето на присъдата, че Мъск може да го очаква трудна битка при обжалване, тъй като въпросът дали давностният срок е изтекъл, преди той да заведе делото, е фактически въпрос.

„Има значителен обем доказателства в подкрепа на заключението на журито, поради което бях готова да отхвърля иска на място“, заяви съдията.

Делото по същество

В своя иск Мъск обвини OpenAI, Алтман и Брокман, че са го манипулирали да даде 38 млн. долара, след което са действали зад гърба му, като са прикачили бизнес с цел печалба към първоначалната си нестопанска организация и са приели десетки милиарди долари от Microsoft и други инвеститори.

Марк Тобероф, адвокат на Мъск, заяви, че присъдата може да насърчи други стартъпи, които започват като нестопански организации, но имат по-големи амбиции да набират средства, да създават търговски структури за разрастване и да обогатяват своите ръководители и директори.

„Това е съвсем нова формула за Силициевата долина“, каза той пред репортери.

OpenAI беше основана от Алтман, Мъск и няколко други лица през 2015 г. Мъск напусна борда на директорите през 2018 г., а OpenAI създаде търговско дружество през следващата година.

Впоследствие Мъск основа свой собствен AI стартъп – xAI, който сега е част от компанията му за ракети и сателити SpaceX.

OpenAI отвърна, че именно Мъск е видял възможност за забогатяване и е чакал прекалено дълго, за да твърди, че OpenAI е нарушила учредителното си споразумение за създаване на безопасен изкуствен интелект в полза на човечеството.

Мъск разполагаше с тригодишен срок, за да предяви иск, а адвокатите на OpenAI заявиха, че искът му от август 2024 г. е закъснял, тъй като той е знаел още преди няколко години за плановете за разрастване на OpenAI.

Надеждността – в центъра на спора

Всяка от страните обвини другата, че се интересува повече от парите, отколкото от служенето на обществото.

Мъск заяви, че OpenAI не е дала приоритет на безопасността на изкуствения интелект и неправомерно се е опитала да обогати инвеститори и вътрешни лица за сметка на нестопанската организация. Той също така заяви, че Microsoft – един от водещите инвеститори в стартъпа, е знаела от самото начало, че OpenAI се интересува повече от парите, отколкото от алтруизъм.

Стивън Моло, един от адвокатите на Мъск, напомни на съдебните заседатели в заключителната си реч, че няколко свидетели поставиха под съмнение искреността на Алтман или го обявиха за лъжец ⁠и че Алтман ​не отговори с категорично „да“, когато по време на процеса беше попитан дали може да му се има пълно доверие.

„Надеждността на Сам Алтман е пряко под въпрос“, каза Моло. „Ако не му вярвате, те не могат да спечелят.“

Сара Еди, адвокат на ответниците от OpenAI, обвини Мъск и правния му екип в заключителната си реч, че прибягват до „кратки изказвания и несъществени фалшиви обвинения“.

