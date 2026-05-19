Петролът поевтинява, след като Тръмп заяви, че е отменил удар срещу Иран*

Цената на петрола се понижава във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил планиран за вторник удар срещу Иран след призив от съюзници от Персийския залив, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 2,05% до 109,8 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,54% до 106,99 долара за барел.

В публикация в социалните мрежи Тръмп каза, че лидерите на Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са поискали „да се въздържим от планираната военна атака срещу Ислямска република Иран, насрочена за утре“, тъй като в момента се водят сериозни преговори.

Петролът поскъпваше през изминалите дни заради несигурността около преговорите и възможността почти пълното затваряне на Ормузкия проток да прекъсне енергийните доставки от Персийския залив за по-дълго време. Тръмп нееднократно е заплашвал Иран с подновяване на военните действия, без да предприеме такива, а Техеран не потвърди веднага възобновяването на разговорите.

„Решението на президента да отмени „насрочената“ за днес атака е положителен знак“, коментира Марк Малек, главен инвестиционен директор в Muriel Siebert & Co. „Промяната в плановете просто показва колко непредсказуема е ситуацията около преговорите“, добавя той.

Тръмп заяви, че САЩ са готови да нанесат удар, ако не бъде постигнато приемливо споразумение, но не постави краен срок.

„Отложих го за малко - надявам се може би завинаги, но е възможно и само за кратко - защото проведохме много сериозни разговори с Иран и ще видим до какво ще доведат“, каза той на събитие в Белия дом в понеделник вечер, часове след публикацията си в социалните мрежи.

Междувременно САЩ издадоха ново разрешение, позволяващо продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, които вече са натоварени на танкери, дни след като предишното разрешение изтече.

*Данните са актуални към 8:00 ч. българско време.