Размерът на необслужваните кредити намалява с над 6% към края на март

Вземанията по заеми на дружествата, специализирани в кредитиране, в които влизат и т.нар. бързи кредити, достигат 4,063 млрд. евро, при 3,483 млрд. евро в края на март 2025 година, става ясно от данните на Българска народна банка (БНБ), публикувани днес. Това е повече с 16,6% (579,8 млн. евро.) спрямо края на първото тримесечие на миналата година и с 2,3% (89,9 млн. евро) в сравнение с края на декември 2025 година.

В матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 1,926 млрд. евро в края март 2026 година. Те нарастват с 16,6% (274,8 млн. евро) спрямо година по-рано и с 3,2% (60,3 млн. евро) в сравнение с края на декември 2025 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити към края първото тримесечие на 2026 г. е 47,4% и остава непроменен спрямо края на март 2025 г.

В края на първото тримесечие вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 989,9 млн. евро. Те нарастват с 32,6% (243,4 млн. евро) на годишна база и с 10,5% (94,3 млн. евро) на тримесечна. Вземанията по кредити с матуритет до една година са 883,4 млн. евро към 31 март, като нарастват с 9,8% (78,8 млн. евро) за една година, а намаляват с 5,7% (53,6 млн. евро) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Към края на първото тримесечие размерът на необслужваните кредити е 263 млн. евро. Той намалява с 6,1% (17.2 млн. евро) в сравнение с края на март 2025 г. и с 4% (11,1 млн. евро) спрямо декември миналата година.

Структура на вземанията по кредити

Източник: БНБ

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

В централната банка отчитат, че в края на март вземанията по заеми от сектор Домакинства и фирмите, които го обслужват, нарастват на годишна база с 14,6% (348 млн. евро) до 2,736 млрд. евро. За три месеца те се увеличават с 0,9% (24,9 млн. евро). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява за една година от 70,1% до 68,8% в края на март тази година.

Вземанията по кредити от бизнеса са 1,117 млрд. евро към края на първото тримесечие, като се увеличават с 22,1% (202,5 млн. евро) в сравнение с 31 март 2025 г. и с 4,4% (46,6 млн. евро) спрямо края на миналата година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства от 26,8% преди година до 28,1% в края на март тази година.

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

Източник: БНБ

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и фирми, които го обслужват, преобладават потребителските кредити, които са 2,670 млрд. евро в края на първото тримесечие на тази година. Те се увеличават с 15,4% (356,7 млн. евро) на годишна база и с 0,8% (20,3 млн. евро) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора нараства от 96,9% към края на март 2025 г. до 97,6% към първото тримесечие на тази година.

Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие е 12,8 млн. евро. Те нарастват със 127,9% (7,2 млн. евро) в сравнение с година по-рано и с 26,2% (2,7 млн. евро) спрямо декември миналата година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектора на домакинствата нараства за година от 0,2% до 0,5% към 31 март тази година.

Другите кредити са общо 53,4 млн. евро в края на март и намаляват с 23% (15,9 млн. евро) на годишна база, а нарастват с 3,7% (1,9 млн. евро)на тримесечна. Относителният им дял намалява от 2,9% в края на март 2025 г. до 2% към 31 март тази година.

Вземания по кредити от сектор домакинства и НТООД

Източник: БНБ

Източници на финансиране

В края на първото тримесечие на тази година пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 4,971 млрд. евро при 4,219 млрд. евро преди година. Те се увеличават със 17,8% (753 млн. евро) спрямо края на март 2025 г. и с 2,3% (113,3 млн. евро) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на миналата година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 3,088 млрд. евро (62,1% от общия размер на пасивите) в края на март. Размерът им нараства с 18,7% (488 млн. евро) спрямо година по-рано и с 2% (60,9 млн. евро) в сравнение с 31 декември 2025 година.