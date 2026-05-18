"УниКредит Булбанк" предоставя „личен банкер“ на заможните клиенти

Нов модел за обслужване на заможни и активно банкиращи клиенти предлага "УниКредит Булбанк". Prime се въвежда едновременно в девет държави в Централна и Източна Европа – България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

„В последно време клиентите започват да променят начина, по който търсят взаимоотношения с банката. Те вече не търсят само услуги, те търсят все повече разбиране и доверие“, коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на УС, УниКредит Булбанк, при представянето.

Новият модел е разработен на база международно проучване на УниКредит, което обхваща над 11 хил. клиенти на банката на различни пазари. Резултатите показват, че клиентите ценят добрите дигитални канали, но когато взимат важни решения за живота си – като придобиването на жилище или инвестиция, предпочитат да има с кого да поговорят, обясни Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

Към момента 10% от клиентите на УниКредит Булбанк, или около 100 хил. души в страната, използват Prime, като само за първите 3 месеца от началото на новата година броят им се е увеличил с над 4000 клиенти, или с около 20%, стана ясно при представянето на новия модел.

Новият сегмент обхваща клиенти, които имат активи в банката в размер на над 50 хил. евро, такива, които имат регулярни нетни доходи от над 3100 евро за София и над 2600 евро за страната, както и такива, които ползват повече продукти на банката, като често обединяват кредитни и инвестиционни продукти, обясни Генов. Това по-думите му, това са и най-верните и лоялни клиенти на банката. Услугата е достъпна и за клиенти, които съзнателно избират по-високо ниво на обслужване, закупувайки план Max, който струва 9,65 евро на месец.

Генов посочи, че новата услуга е насочена към хората, които очакват повече от стандартното банкиране. „Искат в банката си да имат човек, към когото да знаят, че могат да се обърнат“, каза той.

Сред клиентите, които използват Prime, 28% имат план Max, 86% ползват активно „Булбанк Мобайл“, 29% имат кредитна карта, 26% изплащат потребителски кредит и 39% получават заплатата си в „Уникредит Булбанк“.

„Оказва се, че имаме и много млади клиенти, които отговарят на тези критерии. Това са хора на възраст под 40 години, с динамично ежедневие“, обясни Генов. Това са предимно млади специалисти в големи компании или хора със собствен бизнес, които в момента трупат капитал. Другата голяма група заможни клиенти са тези на възраст над 40 г., които вече са създали капитал и се опитват да го предпазят от инфлацията, да инвестират в проект или търсят доходност.

„Типичният Prime клиент е на възраст между 44 и 47 години, в активен етап от живота и кариерата си, с динамично ежедневие и нужда от бързи, но компетентни финансови решения. Мъжете представляват около 60% от PRIME клиентите, а жените – 40%“, каза Екатерина Панайотова, заместник-директор „Банкиране на дребно“ и директор на клоновата мрежа на банката.

Мъжете се насочват повече към кредитиране и динамично управление на финансите, докато жените са по-умерени и използват банковите продукти целенасочено – карта или инвестиционен продукт, а към кредит се насочват, когато имат ясно решение зад него.