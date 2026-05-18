Заплахите на Доналд Тръмп към Иран насърчиха европейската фондова търговия

Европейските фондови пазари затвориха с повишения след новите заплахи, отправени от американския президент Доналд Тръмп към Иран, пише CNBC. Коментарите на Тръмп оскъпиха петрола и доведоха до разпродажби на облигации, но при търговията с акции има оживление. Най-голям е ръстът в енергийния сектор - с около 2%, на фона на поскъпването на петрола.

Така паневропейският Stoxx 600 се повиши с 0,34% до 608,99 пункта като повечето сектори в състава му са на зелена територия. Германският DAX затвори сесията на ниво от 24 247,58 пункта, което е повишение от 1,24%, а във Франция САС40 добави 0,44% до 7987,49 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се повиши с 1,26 на сто до 10 323,75 пункта.

Цената на петрола се повиши след публикации в Axios, че САЩ смятат последните предложения на Иран за прекратване на войната като недостатъчни. Преговорите между двете страни продължават чрез посредничеството на Пакистан. И САЩ, и Иран са предали нови предложения за мир. Източници на Axios твърдят, че американският президент Доналд Тръмп ще се срещне със своя екип по казуса във вториник, за да обсъди варианти за военна операция в региона.

Източници на иранската телевизия Tasnim пък отбелязват, че САЩ са предложили временна отмяна на санкциите върху петрола, което е основно искане на Техеран. Ройтерс напомня, че през уикенда Тръмп е предупредил Иран да се насочат към сделка, защото ако Ормузкият проток остане затворен, това може да върне въоръжения конфликт.

Така цената на петрола се повиши с 1,5% и търговията с американския лек суров петрол (WTI) се извършва при 107 долара за барел. Европейският "Брент" се движи около нивото от 111 долара за барел към края на европейската сесия.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,165 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3435 долара за брой. Стойността на щатския долар намалява леко в отговор на напрежението в Близкия изток

Златото поевтиня минимално до 4546 долара за тройунция.