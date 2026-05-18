Калас: ЕС трябва да преразгледа отношенията с партньорите, подкрепящи Русия и Иран

ЕС трябва да бъде гъвкав и да може да преразглежда отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран, каза днес европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседанието на европейските министри, посветено на въпросите на развитието, предава БТА.

Ако искаме да бъдем геополитически фактор, трябва да действаме по-стратегически по отношение на хуманитарната помощ и търговията, да включваме въпросите на сигурността в сътрудничеството с партньорите, добави тя. Трябва да отчитаме собствените си интереси, настоя Калас.

Тя коментира, че мирните преговори за Украйна са в застой и Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, особено в момент, когато не изглежда в най-силната си позиция. По нейните думи Китай поддържа тесни отношения с Русия и има роля да убеди Москва да спре войната. Калас допълни, че Украйна може да очаква първия превод от общия заем от 90 милиарда евро в началото на юни.

По нейните думи е добре, че САЩ и Китай са на общо мнение за нуждата от възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Китай има влияние над Иран и се надявам Пекин да разговаря с Техеран за отваряне на протока, каза Калас. По нейните думи изход от тази криза може да се намери в преговори между Иран и САЩ.

