Калас: ЕС трябва да преразгледа отношенията с партньорите, подкрепящи Русия и Иран

Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, заяви европейският върховен представител по външната политика и сигурността

12:13 | 18.05.26 г. 5
Снимка: EPA/Olivier Hoslet
ЕС трябва да бъде гъвкав и да може да преразглежда отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран, каза днес европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на заседанието на европейските министри, посветено на въпросите на развитието, предава БТА.

Ако искаме да бъдем геополитически фактор, трябва да действаме по-стратегически по отношение на хуманитарната помощ и търговията, да включваме въпросите на сигурността в сътрудничеството с партньорите, добави тя. Трябва да отчитаме собствените си интереси, настоя Калас.

Тя коментира, че мирните преговори за Украйна са в застой и Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, особено в момент, когато не изглежда в най-силната си позиция. По нейните думи Китай поддържа тесни отношения с Русия и има роля да убеди Москва да спре войната. Калас допълни, че Украйна може да очаква първия превод от общия заем от 90 милиарда евро в началото на юни.

По нейните думи е добре, че САЩ и Китай са на общо мнение за нуждата от възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток. Китай има влияние над Иран и се надявам Пекин да разговаря с Техеран за отваряне на протока, каза Калас. По нейните думи изход от тази криза може да се намери в преговори между Иран и САЩ.

/БТА/

кая калас външна политика международни отношения
5
гъбко
преди 45 минути
До: Aлexaндpo ... край на санкциите тоше , когато филип киркоров има концерт в НДК ... :)))
4
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
До: Aлexaндpo я, на менте - Алехандро му изби чак пяна от превъзбуда :)) Нищо нито е свършило, нито ще свърши за руснята. Връщане на откраднатото, репарации, извинения, смяна на МалкотоПу, нова политика и тогава може и да си помислим. Айде сега бегай да асвабаждаваш Мала Токмачка :))
3
Aлexaндpo
преди 2 часа
Дженталманс ваксъри-антигъзовици-атлантици-оффгрид слънчасали експерименти, иде гуууулем завой! Ар ю реади?
2
Aлexaндpo
преди 2 часа
ПОЧВА СЕ!!!
1
Aлexaндpo
преди 2 часа
Край на санкциите: Руските спортисти със знаме и химн в гимнастиката. Шефовете на световната гимнастика заседаваха през изминалия уикенд в египетския курорт Шарм ел Шейх. Заседание на Изпълнителния комитет на Международната федерация по гимнастика взе решение да позволи на руските спортисти да се състезават със собственото си знаме и националния химн на страната.
