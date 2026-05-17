Зелената енергия изглежда „имунизирана“ за шокове като този около Ормузкия проток

Войната на САЩ и Израел с Иран даде нов тласък на прехода към чиста енергия, тъй като тя се разглежда като по-малко уязвима от бъдещи ценови шокове, пише Bloomberg, цитирайки корпоративни лидери и банкери.

Секретариатът на Комисията за енергиен преход (КЕП), чиито членове включват ръководители на ArcelorMittal SA, HSBC Holdings Plc и Shell Plc, посочва в нов доклад, че настоящата криза в Близкия изток подчертава „структурна уязвимост в световната енергийна система: силна зависимост от географски концентрирани доставки на изкопаеми горива и критични транзитни маршрути“. За разлика от това, „системите за чиста енергия са структурно имунизирани срещу този вид шок“, заключва групата.

Тя се присъединява към нарастващ списък от организации, които твърдят, че войната с Иран може в крайна сметка да засили аргументите в полза на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Конфликтът, който наруши доставките на петрол и повиши цените на изкопаемите горива, подготви почвата за вълна от инвестиции, докато правителствата се стремят да засилят енергийната си независимост.

„Почти всяка страна по света би могла да разполага с достатъчно енергия от ВЕИ по същия начин, по който би могла да разполага с изкопаеми горива“, изтъква Адеър Търнър, бивш председател на британския финансов регулатор и ръководител на консултантската фирма McKinsey. „Доставките на изкопаеми горива са изключително неравномерно разпределени по света и затова има някои страни, които генерират огромни печалби от изкопаемите горива, докато други остават големи вносители“, добавя той.

Системите за чиста енергия „променят физическата и икономическата структура на енергийните доставки“, което ги прави по-устойчиви от алтернативите на изкопаемите горива, изтъкват от КЕП.

Докато петролните и газовите системи „зависят от непрекъснатите потоци от добивани, търгувани и транспортирани стоки“, тези, изградени на базата на зелена енергия, разчитат главно на „еднократно инсталирани капиталови активи“, като фотоволтаици вятърни турбини и батерии, които, след като бъдат изградени, доставят енергия в продължение на години или десетилетия.

В чистата енергия до 90% от капиталовите инвестиции се правят предварително, което ограничава въздействието на ценовите шокове върху активи, които се нуждаят от подмяна или разширение, добавя КЕП.

ВЕИ създават набор от капиталови активи, които след като веднъж бъдат разработени, стават неподатливи на смущения при доставките за разлика от втечнения природен газ или петрола, изтъква Търнър.

„Ключовата разлика“ между настоящия шок и миналите енергийни кризи е „наличието на лесно приложими алтернативи“, които сега са конкурентни по отношение на разходите и достатъчно големи, за да оспорят доминацията на изкопаемите горива, подчертава КЕП.

Намаляващите разходи за вятърна, слънчева енергия и батерии през последните години „дават възможност реакцията спрямо настоящата криза да бъде още по-силна“ чрез загърбване на петрола и газа, добавя групата.

И обосновката за тази промяна е особено убедителна в азиатските икономики, които са силно зависими от енергийните потоци през Ормузкия проток. Въздействието на настоящия енергиен шок е „най-тежко“ в Азия, където недостигът на горива и повишаването на цените ограничават транспорта, промишленото производство, непосредствената наличност на храни и прилагането на торове, изтъква КЕП.

„Слънчевата енергия е толкова евтина, батериите са толкова евтини, а електрическите превозни средства стават толкова евтини, че това е първата енергийна криза, при която хората казват: „Има алтернатива“, коментира в заключение Търнър.