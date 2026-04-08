IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Приятелството на Русия с Мадагаскар има нови измерения след кризата с Ормузкия проток

Островът е близо до Мозамбикския проток, който е ключов за износа на газ от региона, а основен клиент е Европа

17:05 | 08.04.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
През октомври 2025 година на островната държава Мадагаскар имаше пореден преврат. Няколко месеца по-късно новият президент на страната - полк. Микаел Рандрианирина, официално благодари на "своя брат Владимир Путин" за оказаната подкрепа, пише Bloomberg. Това стана броени дни преди началото на военната операция на САЩ и Израел в Близкия изток и малко хора обърнаха внимание на коментара, допълва агенцията.

Той беше направен по време на визита на новия президент в Москва, с което беше нарушена традицията първото посещение на президента в чужбина да бъде във Франция, с която Мадагаскар има дългогодишно търговско сътрудничество.

Помощта на руския президент представлява, на първо място, 40 войници и оръжие, с което да се гарантира сигурността на Рандрианирина, а след това и бронирана техника, оръжие и униформи за военните на острова. Представители на руската военна индустрия също са посетили островната държава, сочат данни на различни разузнавания.

Bloomberg обръща внимание, че Русия се фокусира в сътрудничество с нестабилни държави, предлагайки военни оборудване и в някои случаи сътрудничество при добив на суровини. Такива са връзките с други държави в Африка, богати на уран, диаманти и злато. Те обаче са раздирани от конфликти - вътрешни и със съседните държави, а властта се сменя с преврати и убийства, а не с демократични избори. 

Микаел Рандрианирина дойде на власт след военен преврат, а само преди няколко дни от офиса на главния прокурор съобщиха за осуетен опит за убийството му от един от близките му сътрудници.

Какво предлага Мадагаскар на Москва?

Какво повече може да донесе задълбоченото сътрудничество с Мадагаскар? На пръв поглед нищо кой знае какво - островът е един от най-богатите на кобалт (суровина за батерии) и графит. Бонус е близостта до Мозамбикския проток - най-дългия в света и ключов за търговията с втечнен газ в региона. В шелфа на Мозамбик има огромни находища на природен газ, сочат последните проучвания и той се разглежда като ключов партньор за Европа.

Политиката на новия президент е за балансирани връзки - след визитата в Москва, той се отправи към Франция и разговаря с Еманюел Макрон. Целта му е насърчаване на нови и укрепване на стари партньорства. Но е подложен на силен натиск от ЕС и Франция заради блокирането на демократичните процеси. Франция е вторият по големина търговски партньор на Мадагаскар след Китай.

Досега Русия беше извън топ 20 на страните с търговски отношения, но връзките могат да се отразят съществено на Европа.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
икономиката на Мадагаскар икономиката на Русия Владимир Путин доставки на газ за Европа
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 12 минути
Де що има мизерия, преврат и диктаторче по света и руснята е там. Не са прави тези, които казват, че Иран е центъра на тероризма, руснята е първа.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още