САЩ са лидер при втечнения газ, но се борят с голяма конкуренция

През 2025 година САЩ държат дял от 25% от пазара на втечнен газ и се опитват да бетонират лидерската си позиция, става ясно от доклада за развитието на газовия пазар, изготвен от Международната агенция за енергетика (МАЕ). В него се обръща внимание на бума на пазара за втечнен газ през втората половина на 2025 година, когато доставките се увеличават с 10% на годишна база, или 28 млрд. куб. метра. Това подкрепи и спада на цените - в Европа с 14%, а в Азия - със 17%.

Предварителните данни на МАЕ показват, че търсенето на природен газ през миналата година се увеличава, макар и с по-малко от 1%, като основно това се дължи на Европа. Лошата година за вятърните централи увеличи покупките на природен газ заради работата на газовите електроцентрали с 3%.

Доставките за Китай обаче намаляват с 14% и една от основните причини за това са търговските спорове със САЩ. В страната се активизира местният добив и бяха увеличени доставките на тръбен газ от Русия.

Въпреки макроикономическата несигурност обаче на пазара за втечнен газ има значително раздвижване. Договорени са доставки в обем на 130 млрд. куб. метра годишно. Към половината от тях - с американски компании. Плановете на Вашингтон са за разширяване на износа с нови терминали за втечняване и ако те бъдат осъществени, към края на десетилетието се очаква делът им на пазара за втечнен газ да достигне 33%.

Ликвидността на газовите пазари расте през 2025 г.

Газовите пазари очакват съществено увеличение на доставките до края на 2027 година с влизането в експлоатация на нови терминали не само в САЩ, но и в Близкия изток (Катар). Още през 2025 година ликвидността обаче започва да се увеличава - на газовия хъб "Хенри" в САЩ са изтъргувани с 8% повече количества природен газ, а в Европейския съюз и Великобритания - със 17%.

В Европа вече има много по-добро свързване на газовите пазари, което позволява и влизането на по-големи количества втечнен газ. Отказът от руския тръбен газ ще отвори още възможности за доставчиците на втечнен газ, посочва още МАЕ. По данни на агенцията между 2021 година и 2025 година руските доставки са се свили с 90% като резултат от войната, която Русия започна в Украйна.

Прогнозата на агенцията е, че през 2026 година производството на втечнен газ ще се повиши с още малко над 40 млрд. куб. метра, като 85% от този ръст ще се дължи на САЩ, Канада и Мексико.