Газът в Европа е поевтинял с 40% от началото на годината

Нови съоръжения за втечняване на природен газ в Канада и САЩ доведоха до увеличаване на доставките с 4% на годишна база до 429 млн. тона, сочат данни на анализаторската компания Kpler, цитирани от Bloomberg. Това е най-бързият темп от 2022 година, когато доставките се увеличиха с 4,5 на сто.

Увеличените количества свалиха цената на втечнения газ на спот пазарите.

Търговията на нидерландската платформа TTF се движи около нивото от 26-28 евро за мегаватчас от началото на декември, което е най-ниската цена от години. От началото на годината цената на газа в Европа е намаляла с 40 на сто.

Данните сочат, че има увеличение на покупките на газ в Европа. Наблюдава се и понижение на цените на спот пазарите в Азия и те вече достигат до най-ниските си нива от началото на годината.

САЩ "заковаха" своята водеща роля на пазара за втечнен газ през 2025 година, ставайки първият износител, който прехвърли ниво на доставките от 100 млн. тона годишно, сочат още данните.

Допълнителните количества втечнен газ оказват натиск върху транспортния сектор и данните сочат, че разходите за танкери, пренасящи втечнен газ през Атлантическия океан, са най-високи за последните две години. По данни на Spark Commodities разходите за танкер от САЩ за Европа достигат 98 хил. долара на ден през декември.

Прогнозите на експертите са за продължаващ ръст между 7,5% и 8% на доставките през 2026 година. Стимул ще бъдат увеличаващите се възможности за износ и падащите цени, сочат анализите на Bloomberg.