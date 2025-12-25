Санкциите на Запада все пак работят и ще забявят руските амбиции за втечнения газ

Амбициите за износ на 100 млн. тона втечнен газ годишно се отлагат за няколко години заради санкциите на Запада, призна руският вицепремиер Александър Новак в интервю за Россия 24, пише ТАСС. Той потвърждава, че строителството на заводи за втечняване на газа се запазва, защото в Москва продължават да виждат втечнения газ като един от водещите сектори в енергетиката през следващите години.

Под санкциите на САЩ са някои ключови проекти в сектора - един от тях е "СПГ Арктик 2". ЕС пък приерезолюция за отказ от руски енергоресурси, включително и втечен газ. На този етап Русия не може да използва тъбопроводите за доставка на газа до новите си клиенти на изток и затова и втечненият газ действително е едно от решенията за сектора, който от началото на войната в Украйна е в тежка позиция.

В предишни изявления руските власти представиха планове за износ на между 90 млн. и 105 млн. тона втечнен газ годишно до 2030 година. Износът трябваше да достигне 110 млн. - 175 млн. тона годишно до 2050 година.

В същото време Новак е категоричен, че руската енергетика се справя със санкциите. Според него в годините на войната компаниите от сектора са намерили нови партноьори и възможности, макар че е отнело известно време за адаптация.

Приходите от петрол се свиват съществено

В последните месеци приходите от петрол в руския бюджет намаляват почти наполовина, сочат официалните данни на Министерството на финансите. Русия продължава да изнася същите количества петрол, защото успява да заобиколи санкциите (особено срещу "Роснефт" и "Лукойл"), използвайки новосъздадени компании, срещу които няма наложени мерки. Но заради рисковете разходите за доставка растат, а цената на руския петрол е с над 25 долара по-ниска от референтната - на сорта "Брент". Украйна също допринася за увеличаването на разходите след няколко атаки по празни танкери от т.нар. "сенчест флот" в Черно и Средиземно море.

Заради намалените приходи от петрол и природен газ Русия започна да продава злато, възползвайки се и от добрите условия на пазарите и рекордната цена на златото на световните пазари. В последната сесия ценният метал предкочи за първи път нивото от 4500 долара за тройунция.

В своето интервю Александър Новак определи петролния пазар като "балансиран" и не очаква ново решение за ръст на добивите от страна на ОПЕК+.