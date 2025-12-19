Украйна удари руски танкер и в Средиземно море, Кремъл обещава отмъщение

Службата за сигурностна Украйна (СБУ), която е на пряко подчинение на президента, разпространи кадри от атака с дронове по танкера Qendil, определян от компании за застраховка на морски товари като високорисков по отношение на нарушението на санкциите на Запада. Операцията е била реализирана за Средиземно море - на над 2000 км от територията на Украйна в международни води край бреговете на Гърция и Либия.

От СБУ посочват, че танкерът е бил без товар и няма заплаха за околната среда. Според съобщенията нанесените щети са сериозни и едва ли ще може да бъде ремонтиран. Корабът е плавал под флага на Оман.

Това е четвърти танкер, свързван с износа на поставени под санкции товари с руски петрол. Първите два бяха атакувани в Черно море край Турция в края на ноември, а единият от тях - Kairos, се озова в крайбрежието на България. В тази мисия бяха използвани морски дронове, а танкерите също бяха без товар и няма разлив на петрол в Черно море.

През седмицата беше ударен и танкер на пристанището в Ростов на Дон.

Русия обещава отговор на атаките

Атаките към петролните танкери няма да имат ефект и не нарушават доставките, заяви в своята годишна пресконференция "Пряка линия" руският президент Владимир Путин. Той посочи, че "задължително ще има отговор". След удара в Черно море Русия атакува масирано пристанището в Одеса и потопи турски товарен кораб.

Путин призна, че атаките с дронове по танкерите увеличават риска и разходите за застраховки.

В последните седмици Украйна разширява своите "далекобойни санкции" на петролния сектор. От август украинските дронове нанасят удари по рафинерии и петролни складове. Данните на пазарните анализатори от Kpler сочат, че в резултат износът на горива от Русия през 2025 година е намалял с 10%.

През декември Украйна на няколко пъти атакува и петролна платформа на "Лукойл" в Каспийско море.