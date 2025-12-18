Путин използва обидна реторика и мостовете между Русия и ЕС изглеждат изгорени

"Всички си мислеха, че ще унищожат Русия за кратък период от време и европейските прасенца веднага се присъединиха към усилията на предишната американска администрация с надеждата да спечелят от разпадането на нашата страна", заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на колегията на Министерството на отбраната по отношение на действията на европейските лидери за Украйна. Според него в Европа няма цивилизация, а "твърдо деградация".

Тази видима смяна на реториката вече показва, че всички мостове между Русия и ЕС изглеждат изгорени, посочват украински анализатори.

Доскоро обидни определения използваше бившият президент Дмитрий Медведев, който често сравняваше европейските лидери с "прасета" или "кучета, лаещи от западен развъдник", а украинския президент определяше като "луд наркоман", както и призоваваше за ракетни удари по европейски столици и прогнозираше ядрен апокалипсис. Но коментарите, идващи от Владимир Путин, бяха сдържани.

В Украйна смятат, че тази промяна е и в отговор на откритата неприязън и на американския президент Доналд Тръмп към ЕС като общност на равноправни държави, чиято същност и двамата не разбират напълно. Преди дни американският президент заяви, че ЕС е "група от разпадащи се нации, водени от слабаци".

Русия няма никакво намерение да се откаже от Украйна

Русия ще постигне своите цели и ще "освободи своите исторически земи", включително и по военен път, заяви още Путин по време на годишната среща. Той е категоричен, че би предпочел това да стане по дипломатически път, но ще го постигне и с военни средства.

Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов също коментира, че войната няма да приключи и основната задача на неговото ведомство през 2026 година ще бъде запазване на темпа на настъпление в Украйна. Той също така допълни, че ограниченията, предвидени в плановете на Запада за замразяване на военните действия по линията на съприкосновението в Херсонска и Запорожка област, не го удовлетворяват.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че в коментари на високопоставени служители в Кремъл, както и на самия Путин, Одеса и околните области също са определяни като исторически руски. Последните коментари от Путин също така показват, че тези максималистични цели не се променят.

Военните анализатори обаче посочват още, че няма никакви доказателства за повечето военни успехи, които посочи Белоусов на срещата - превземането на Сиверск, Купянск и дори за Покровск. На руските военни отнема месеци и дори години, за да окупират малки населени места въпреки голямото числено превъзходство, допълват още от ISW.

Русия ще продължава да воюва и през 2026 г.

В своето вечерно обръщение за 1393-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски обърна внимание на изявленията на Путин на заседанието в Министерството на отбраната и отбеляза, че Русия се готви да продължи да воюва и през 2026 година.

"Това е сигнал не само за нас и е от съществено значение нашите партньори да видят и най-вече да отговорят, особено партньорите ни в САЩ, които често казват, че Русия иска да сложи край на войната", заяви той.

Зеленски каза, че руските коментари пред САЩ само "маскират техните желания да унищожат Украйна и украинците, да легитимират кражбата на нашата земя".

Той призова за смелост да бъде видяна и осъзната истината и да се действа в съответствие с "историческата лудост" на Русия и допълни, че очаква разговорите между украинските преговарящи в САЩ да продължат.

Според американското издание Politico през този уикенд в Маями трябва да се проведат и поредните разговори за края на войната в Украйна между преговарящия екип на Белия дом и Русия.

Вероятно в САЩ ще пристигне Кирил Дмитриев, ръководител на фонда за благосъстояние и близък до руския президент, а американската делегация ще бъде оглавена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Двамата проведоха серии от разговори с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери в Берлин в началото на седмицата.

Според източници на Politico в Белия дом се надяват резултатът от разговорите е Русия да приеме западните гаранции за Украйна и членството ѝ в ЕС, което изглежда нереалистично след последните изявления от Москва.

Украйна отново удари петролен танкер, този път в пристанището на Ростов на Дон

Украйна отново атакува петролен танкер, този път в пристанището на Ростов на Дон, съобщават местните власти. От началото на декември Киев включи танкери от руския "сенчест флот" в своите "далекобойни санкции" и вече удари с морски дронове три кораба в Черно море.

В операцията в тила на Русия руски източници коментират, че са използвани реактивни дронове. Под ударите им е попаднал танкерът "Валерий Горчаков", произведен през 1969 година, като местните власти съобщават за пожар на танкера, но и че предотвратен разлив на петролни продукти. При атаката има пострадали от екипажа на танкера.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за три унищожени дрона над Ростовска област, както и почти 40 над Крим и Черно море в нощта срещу 18 декември.

В Украйна съобщават за поредни удари по енергийна инфраструктура в различни части на страната. Без ток са части от Черкаси, има поражения по гражданска инфраструктура в Днипропетровска области и Кривий Рих. Частната енергийна компания ДТЕК отбеляза, че атаките са толкова интензивни, че нямат възможност да стигнат до и ремонтират поразените обекти. По тази причина и ограниченията в електроснабдяването продължават с часове.

ВСУ съобщава за рязко забавяне на бойните действия

След пика преди ден Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщават за рязко забавяне на бойните действия. Сводката на Генералния щаб сочи за 134 атаки спрямо 278 ден по-рано. Русия е извършила и 42 въздушни удари със 136 управляеми авиационни бомби, както и 3800 артилерийски обстрела. Използвани са и 4800 fpv-дрона.

Най-интензивни остават боевете за Покровск, където се съобщава за 38 атаки (след 82 ден по-рано), а в съседното Олександривско направление са регистрирани 9 сблъсъка. Интензивни остават боевете в Костантинивското (17 атаки) и Лиманското направление (15). По данни на Центъра за отбранителни стратегии към Лиман са насочени наемници от Африка, но има езикова бариера. Затова и най-често те се използват като "пушечно месо", за да бъдат установени украинските защитни позиции.

Руски военни кореспонденти съобщават за ожесточени боеве в Купянск, макар че руското военно ръководство твърди, че градът е изцяло под контрола на Русия и вече няма украински военни. ВСУ съобщава за три атаки в това направление.

Продължава и настъплението на руските военни в Хуляйполе, където ВСУ отбелязва десет сблъсъка през миналото денонощие.

Европейските лидери търсят начини за финансова подкрепа на Украйна

Европейските лидери ще заседават днес (18 декември) в Брюксел в търсене на начини за финансова подкрепа на Украйна. Според коментар на Виктор Орбан в социалната мрежа Х предложението да бъдат използвани замразените руски активи не е актуално. Но това беше отречено от други европейски представители.

Според медийни публикации против идеята да се ползват руските пари се обявяват Унгария, Малта, България, Италия и Словакия. В Кремъл също предупреждават, че изземването на средствата, дори и под формата на заем, който Украйна ще върне, ако Москва плати за нанесените щети, ще бъде преминаване на "червена линия".

Според Германия, Скандинавските страни и още няколко големи икономики в ЕС обаче репарационният заем няма алтернатива. Европейската комисия (ЕК) има план Б, който предвижда общността да изтегли заем, гарантиран с европейския бюджет, а средствата да бъдат предадени на Киев.

Има вариант и за краткосрочна схема за подкрепа, докато европейските лидери се разберат за замразените средства. По време на заседанието на Европейския съвет беше заявено категорично, че Украйна ще има финансова подкрепа през 2026 г. и 2027 година.

В Украйна отбелязват, че имат собствени средства за няколко месеца и без подкрепа няма да могат да устоят на руското настъпление.

САЩ отменят част от ограниченията за руски банки

Междувременно американското Министерство на финансите отмени част от ограниченията си за руски банки, сред които "Газпромбанк", "Сбербанк" и ВТБ. Мярката се отнася само до финансови операции с ядрени проекти, започнали до 21 ноември 2024 година.

Отмяната на санкциите е временна - до 18 юни 2026 година, се казва в съобщението на финансовата институция.