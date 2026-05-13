Dow започва сесията със спад след новия доклад за инфлацията в САЩ*

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава в сряда, след като нов доклад за инфлацията в САЩ изстреля доходността по американските държавни облигации до 10-месечен връх, докато поскъпването на акциите на производителите на чипове подкрепя технологичният измерител Nasdaq Composite, предава CNBC.

Dow Jones Industrial Average спада с 0,3%, докато Nasdaq добавя 0,2%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,1%.

Технологичните акции се представят по-добре от останалата част на пазара, тъй като опасенията от инфлация, подхранени от по-високите цени на енергоносителите заради войната на САЩ и Израел в Иран, натежаха върху други сектори като търговията на дребно и банковия сектор. Акциите на Nvidia и Advanced Micro Devices поскъпват с по 1%, а тези на Micron Technology - с повече от 5%.

Тези движения са факт, след като стана ясно, че главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг ще се присъедини към президента Доналд Тръмп по време на посещението му в Китай за среща с президента Си Дзинпин.

„Неговото включване в последния момент в пътуването на Тръмп до Китай възроди интереса на инвеститорите към технологичните акции след спадовете във вторник“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge. „Това, че изпълнителният директор на най-голямата компания в света придружава президента на страната си по време на ключово посещение, не би трябвало да изненадва никого и едва ли е причина инвеститорите отново масово да купуват акции на производители на чипове. Но този сектор напоследък не се държи особено рационално“, добавя той.

Според публикувани днес данни индексът на производствените цени в САЩ се е повишил с 1,4% през април. Това е най-големият месечен ръст от март 2022 г. насам, като резултатът е значително над очакваното увеличение от 0,5%, прогнозирано от икономистите, анкетирани от Dow Jones.

Освен това инфлацията на едро е нараснала с 6% на годишна база през април - най-високото ниво от декември 2022 г. насам. И този показател надхвърли консенсусната прогноза за 4,9%.

„Представителите на Фед могат само да въздъхнат при вида на днешния доклад, защото няма значение кой е председател на Федералния резерв - сега не е моментът централната банка да мисли за лихвени проценти, независимо колко силно Тръмп го иска“, посочва Крис Ръпки, главен икономист в FWDBONDS. „Производителите се сблъскват с ускорена инфлация, което означава, че и потребителите скоро ще усетят още по-високи цени. Въпрос на време е“, казва той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,467%, а тази по 30-годишните - до 5,028%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,24% до 98,538 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,28% до 107,46 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,31% до 102,5 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,14 на сто и се търгува на цена от 4693,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.