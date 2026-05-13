Цената на петрола спада след тридневен ръст*

Цената на петрола се понижава в сряда, след като през последните три сесии поскъпна с почти 8%, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,39% до 106,27 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,47% до 100,68 долара за барел.

Край на конфликта в Близкия изток все още не се очертава, а износът на Иран показва допълнителни признаци на затруднения заради военноморската блокада на САЩ в Ормузкия проток.

Спътникови снимки показват, че през последните няколко дни край иранския остров Харг не са били забелязани океански танкери - първи признак за продължително спиране на дейността в основния експортен терминал на страната от началото на военните действия.

Според американския президент Доналд Тръмп войната в Иран едва ли ще бъде основна тема в разговорите му с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин тази седмица. Пред репортери в Белия дом във вторник Тръмп заяви, че приоритет ще бъдат търговските преговори. „Ситуацията с Иран е напълно под контрол“, добави той.

Въпреки това уверение, войната вероятно ще засили вътрешния натиск върху Тръмп, след като данни от вторник подчертаха как конфликтът отново подхранва инфлацията. Цените на бензина в страната скочиха до най-високите си нива от 2022 г. насам - политически чувствително развитие преди ключовите междинни избори през ноември.

Ормузкият проток на практика е затворен от началото на войната преди повече от 10 седмици, като американската блокада на иранските пристанища в средата на април допълнително усложни дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта. Потокът от суров петрол, природен газ и горива е сериозно ограничен, което засилва опасенията за глобалния икономически растеж.

Конфликтът доведе до сериозни сътресения във веригите за доставки на енергоносители, особено за азиатски държави като Япония, която обикновено разчиташе на Близкия изток за около 90% от вноса си на петрол. Рафинериите в страната спешно търсят алтернативи, включително скорошна покупка на мексикански петрол - първата от 2023 г. насам.

В още един знак за нарастващото напрежение държавната петролна компания на Виетнам призова САЩ да позволят преминаването на супертанкер, натоварен със суров петрол, през военноморската блокада край Персийския залив, като заяви, че доставката е жизненоважна за икономиката на страната. Корабът преди това е преминал през Ормузкия проток, но в понеделник е обърнал курса близо до периметъра на блокадата.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.