Русия свива прогнозите си за добив на петрол, износът намалява от началото на май

Руското Министерство на икономиката ревизира в посока надолу прогнозата си добив на петрол и природен газ в периода 2026-2029 г., пише Ройтерс. Тези сектори допринасят за към една четвърт от приходите в руския бюджет.

Според оценките на руското министерство добивът на петрол и газов кондензат през тази година ще бъде в обем на около 511,4 млн. тона или 10,22 млн. барела на ден. Това е под прогнозата в базовия вариант на предишната прогноза на правителството (525,2 млн. тона), но съвсем в съответствие с добивите през 2025 г. - 511 млн. тона.

В негативния сценарий добивите намаляват до 497,2 млн. тона през тази година, а през 2027 г. се повишават леко до 502 млн. тона.

Документът залага на намаляавне на износа - с 4,5 млн. тона до 223,6 млн. тона през тази година и до 213 млн. тона през 2027 г.

Като цяло се запазва прогнозата за цената на сорта "Уралс" през тази година - 59 долара за барел. През миналата година руският петрол се търгуваше за средно 55 долара за барел.

Според даните на Bloomberg, базирани на изчисленията на Argus Media, средната цена на руския "Уралс" през миналата седмица е 90,67 долара за барел от Балтийско море и почти 89 долара за барел от терминалите в Черно море. За първи път от началото на войната в Иран отстъпката спрямо цената на сорта "Брент", който е референтен за повечето петролни договори, се увеличава.

Само един танкер е напуснал Новоросийск през миналата седмица

Bloomberg съобщава и за спад на износа от началото на месеца - от 3,84 млн. барела в периода 27 април - 3 май до 3,13 млн. барела дневно от 4 май до 10 май. На пристанището в Новоросийск например е натоварен само един танкер. Сателитни данни показват, че териналите са празни и няма кораби, които чакат реда си да бъдат натоварени.

Според публикации на местните власти в дните след 6 май се очакваха неблагоприятни условия, което може да е причината да не бъдат товарени танкери. На тази дейност пречат и сигналите за въздушна тревога и опасност от дронове, заради които се затварят пристанищата.

За периода 13 април - 10 май износът на руски петрол се свива до 3,64 млн. барела дневно спрямо 3,68 млн. барела дневно в периода 6 април - 3 май. Износът остава волатилен въпреки увеличеното търсене заради затварянето на Ормузкия проток поради лошото време и ремонтните дейности след ударите на украинските дронове.

Приходите от продажбата на петрола намалява до 1,98 млрд. долара, което е най-ниското ниво за последните шест седмици. За периода 13 април - 10 май приходите са 2,34 млрд. долара средно на седмица спрямо 2,43 млрд. долара седмично в периода 6 април - 3 май.