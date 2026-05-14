Парламентът одобри на първо четене трите проекта за промени в Закона за съдебната власт

Парламентът одобри на първо четене трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от парламентарните групи на "Прогресивна България", "Продължаваме Промяната" и на "Демократична България", предаде БНР.

Общото в тях е, че се забранява на сегашния Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във ВСС. От "Прогресивна България" предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във ВСС, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища.

По време на дебата в пленарната зала Велислав Величков от "Продължаваме промяната" предложи по-широко обществено участие при избора на ВСС.

Той подчерта, че досегашната практика при избора на членовете на парламентарната квота често се свежда до партийно разпределение на местата без достатъчно обществен контрол върху личността в резултат на влизане в съдебните органи.

По думите му това създава риск от липса на прозрачност и подкопава доверието в независимостта на съдебната власт. Законопроектът предлага въвеждането на по-отворена процедура за предварителни номинации от лидери на научни и професионални организации. Посочено беше още, че целта на предложението не е да ограничава правото на народните представители да избират, а да се създаде конкурентна публична процедура.

Надежда Йорданова очерта три основни групи предложения – подобряване на избора и независимостта на Висшия съдебен съвет, усъвършенстване на процедурите и правомощията на инспектората и привеждане на правомощията на прокуратурата в съответствие. Според нея ключовият акцент в реформата е ограничаването на политическото влияние върху съдебната власт. Предлага се разширяване на кръга на властите, които могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет, включително Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети на водещите университети.

"Към инспектората там предлагаме част от номинациите за инспектори да се правят от органите на съдебната власт", посочи Йорданова.

Проф. Олга Борисова от "Прогресивна България" добави, че основният проблем в момента е продължилото функциониране на Висш съдебен съвет с изтекли мандати, което създава правна несигурност и съмнения за непрозрачност. Управляващите предложиха изборът на магистратската квота във ВСС да се извършва с хартиени бюлетини в окръжните съдилища.

"Ограничаването на правомощията на органите с изтекъл мандат ще гарантира, че ключовите кадрови решения ще се вземат от органи с актуално доверие. Ясните правила за временно изпълняващите длъжността ще пресекат възможностите за нерегламентирано влияние", смята юристът.

Петър Петров от "Възраждане" заяви, че съдебната реформа трябва да бъде реална, а не частична промяна на правилата.

"Подкрепяме тези три законопроекта и заради направената заявка за ограничаване на кадровите промени във ВСС. ВСС с изтекъл мандат не бива да прави и кадрови промени по управлението на съдебната система", заяви депутатът.

Предлага се в едномесечен срок от влизането в сила на настоящия закон, ВСС да организира произвеждане на избори за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдии, прокурори и следователи.