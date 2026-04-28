Кремъл с първа реакция за Туапсе: горящият петрол е за износ

Със своите удари по Туапсе Украйна дестабилизира световните енергийни пазари, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. На въпрос за ситуацията в града той посочи, че горящият петрол е предназначен за износ. В същото време говорителят на руския президент не коментира действията на местните власти, които обявиха извънредна ситуация в града и наредиха евакуация на живеещите около рафинерията.

От пресслужбата на Министерството на извънредните ситуации все пак отбелязват пред ТАСС, че ресорният министър Александър Куренков е изпратен в Туапсе по поръчение на президента Владимир Путин. Той ще следи борбата с пожара, възникнал след третата атака с дронове от средата на април насам.

Тази нощ (28 април) бяха подпалени резервоари с петрол и рафинерията след атака с дронове, дни след като беше угасен пожарът, възникнал в нощта срещу 20 април. Според съобщенията на местните власти и тази нощ над рафинерията са паднали "отломки" от унищожените от руската ПВО дронове. Традиционно руските власти обясняват възникналите пожари с паднали отломки или подпалени треви.

В Туапсе също признаха за сериозните последици от пожарите, едва след като заваля "петролен дъжд" и това беше широко отразено в социалните мрежи. Преди това работещите в местната прокуратура бяха изкарани да садят дървета под черния дим.

Далекобойни санкции

Украйна атакува петролните съоръжения на Русия в опит да намали приходите, които Кремъл насочва за войната. В Киев наричат тези атаки "далекобойни санкции" и засилиха ударите, след като САЩ отмениха санкции срещу руския петрол в средата на март. Според данните на украинските власти нанесените щети върху съоръженията през март са за около 3 млрд. долара.

Украйна и Русия си нанасят удари с дронове всяка нощ - през април руските атаки към пристанището в Одеса и товарните кораби в него се ожесточиха. Атакувани са и други пристанища, като целта, обявена от руските военни кореспонденти, е намаляването на икономическия потенциал на Украйна.

По данни на Bloomberg през последната седмица Русия увеличава износа на петрол, защото в експлоатация отново са петролните терминали в Балтийско море. Ударите по една от големите руски рафинерии - в Ярославъл, също увеличава наличните количества петрол за износ.

Москва се възползва от премахнатите от САЩ ограничения и продава повечето петрол, който се намираше в открито море. Данните на компаниите, които следят трафика на танкери, показват, че спрямо 19 април количеството руски петрол в открито море се увеличава до 114 млн. барела (от 100 млн. барела), но в същото време петролът, натоварен в танкери, които не се движат повече от седмица, е само 5 млн. барела. Чакащият купувачи петрол в началото на 2026 г. достигна рекордните 140 млн. барела.

Повечето от корабите се насочват към Индия, но в последните дни има и доставки към Китай.

Bloomberg обръща внимание, че износът на руски петрол се увеличава и заради подновената работа на петролопровода "Дружба". През него минават към 150 хил. - 200 хил. барела дневно.

Като цяло в седмицата 20-26 април Русия е изнасяла по 3,79 млн. барела петрол на ден през морските си терминали. Това е едно от най-високите нива за последния месец, като основните купувачи са Китай и Индия, както и клиенти в Азия, които не са обявени предварително. Така приходите от продажбата на петрол през април възлизат на средно 2,35 млрд. долара седмично.

Цената на руския сорт "Уралс" е намаляла минимално до 98,41 долара за барел, следвайки волатилността на световните пазари, като това се отразява на приходите за последната седмица - 2,31 млрд. долара, или понижение от 130 млн. долара спрямо седмицата 13-19 април, сочат още данните на Argus Media.