Експерти: Засилена фрагментация и променливи съюзи ще отличават новия световен ред

Държавите вече не се разпределят в твърди идеологически лагери, а си сътрудничат по конкретни интереси. Този извод се налага от коментарите в анкета на Bloomberg TV Bulgaria: Върви ли светът към многополюсен ред?

Според анализаторите международните отношения се пренареждат. САЩ, макар все още лидер, настояват за нов световен ред и споделена отговорност със своите партньори, докато Китай използва икономическо и дипломатическо влияние, за да се наложи като втори полюс.

Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество:

Според мен светът постепенно се насочва към многополюсен модел. Вече не наблюдаваме доминацията на един-единствен център на влияние, а оформянето на няколко самостоятелни полюса. Китай продължава да засилва икономическата, политическата и военната си роля, докато Европа все по-често действа като отделен фактор наред със САЩ.

Наред с тях се открояват и сили като Индия и Русия. Тази тенденция поставя по-малките държави пред все по-труден избор на стратегически партньорства и вероятно ще задълбочи разделението между основните глобални центрове на влияние.

Мариана Трифонова, международен анализатор:

Да, според мен вече живеем в условията на многополюсен, макар и асиметричен свят. САЩ запазват водещи позиции във военната мощ и технологиите, докато Китай разширява икономическото и геополитическото си влияние.

Европа все още не действа като напълно самостоятелен полюс, а държави като Индия, Турция и Бразилия все по-успешно балансират между големите сили. В резултат международната система става по-фрагментирана, с повече регионални центрове на влияние, променливи съюзи и нарастваща геополитическа несигурност.

Паскал Желев, преподавател в УНСС:

Според мен светът се движи не просто към многополюсен, а към все по-фрагментиран модел. Вместо няколко равностойни сили, се оформят различни центрове на влияние в икономиката, технологиите, сигурността и финансите. САЩ, Китай, Европейският съюз и Индия имат различни предимства и роли, а глобалният баланс става все по-сложен.

За малки отворени икономики като България това означава по-непредвидима международна среда, засилена конкуренция между блоковете и необходимост от по-голяма икономическа и стратегическа гъвкавост.

Кое променя модела на международните отношения, при който глобалното влияние, икономическата мощ и военната сила са разпределени между повече от два центъра на влияние?

Вижте коментарите на всички експерти, участвали в анкетата, във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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