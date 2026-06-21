САЩ засилват икономическата си война, но враговете не трепват

САЩ наложиха над 1000 санкции върху Иран през последните 18 месеца като част от по-широката им кампания да накарат Техеран да се подчини, пише Wall Street Journal.

Способността на Иран да устои на санкциите до момента показва неприятен факт за Вашингтон – икономическият натиск до голяма степен не успя да сломи злонамерените режими, тъй като те намират все повече начини да заобикалят американските ограничения.

Споразумението, което Белият дом подписа тази седмица с Иран за смекчаване на икономическия натиск в замяна на свободното движение на кораби, включва предложение за постоянно вдигане на санкциите върху страната, ако тя приеме стъпки като отказ от ядрената си програма.

Иран иска смекчаване на американските санкции, които засегнаха силно икономиката му и предизвикаха народното недоволство, което може да заплаши оцеляването на режима в дългосрочен план.

Въпреки това иранското правителство намери начини да продължи да генерира приходи за милиарди долари, основно като продаваше петрол на Китай въпреки американските санкции, отслабвайки влиянието на Вашингтон в преговорите. В крайна сметка Белият дом на президента Тръмп беше принуден физически да блокира иранските пристанища, за да спре износа на петрол, който донесе приходи от 43 млрд. долара на Техеран през 2024 г., и да върне страната на масата за преговори.

Въпреки че Вашингтон все още може да постигне целите си в Иран, анализатори твърдят, че Техеран все пак държи много от картите, включително контрола над Ормузкия проток, и може да се противопостави на американските искания, особено когато набира повече средства от продажби на петрол.

Способността на Иран да се справя с американските санкции е отразена и другаде по света. Вашингтон се обърна към санкциите повече от всякога през последните години, за да засили натиска върху противниците си, като новите санкции на година нараснаха от 880 през 2017 г. на над 3000 през 2024 г., сочат данни на американското финансово министерство.

Обикновено тези санкции имат за цел да откъснат мишените от американската финансова система, като ги превръщат в икономически врагове и заплашват компании, които се осмеляват да търгуват с тях.

Но Северна Корея продължава даа развива ядрената си програма, а режимът е по-богат от всякога. Икономиката на Русия пострада тежко от началото на войната с Украйна, но руският президент Владимир Путин продължава конфликта. Във Венецуела Николас Мадуро оцеля въпреки санкциите в продължение на десет години и беше свален, едва когато американските сили физически го отстраниха от власт.

Мианмар, друга санкционирана страна, все още се управлява от военна хунта. Правителството в Куба остава на власт въпреки санкциите, но прояви готовност да преговаря с Вашингтон, тъй като чуждестранните компании напускат страната.

Гражданите понасят ежедневно по-голямата част от бремето на санкциите в тази страни, докато правителствата им се противопоставят на промяна.

Администрацията на Тръмп признава, че систамата изисква известно преосмисляне. Тя забави общия темп на санкциите миналата година, въпреки че засили наказанията срещу Техеран.

Най-ефективните действия са агресивни и целенасочени, с определени времеви рамки, зааяви финансовият министър Скот Бесънт в изявление през май.

„Правим преглед на остарели санкции, те не трябва да се задържат толкова дълго, че желаните им ефекти да създават нежелани последици“.

В случая с Иран американски официални представители казват, че санкциите са предизвикали значителни разходи и са изиграли роля в принуждаването на Техеран да се върне на масата за преговори. Администрацията на Тръмп блокира кораби, превозващи петрол за Иран, мрежите му за доставка на оръжия и достъпа на режима до криптовалута и кухи компании, които прехвърлят долари през световната финансова система.

„Действията отклониха приходи за десетки милиарди долари, които щяха да бъдат използвани за финансиране на тероризма“, заяви говорител на финансовото министерство.

Други поддръжници на санкциите казват, че те са само един от наличните инструменти на американското правителство наред с дипломатически и военен натиск.

Но критиците на споразумението с Иран, включително много агресивно настроени републиканци, твърдят, че Техеран получава твърде много отстъпки от САЩ, включително временни дерогации от санкции, за да му позволи да продава повече петрол, без да са постигнати някои цели на войната.

Според някои бивши американски представители и икономически експерти неуспехът на Вашингтон да промени поведението на режима на места като Иран се крие в изпълнението, а не в самите санкции.

С Иран „самите санкции не бяха меки“, казва Ави Вишневиц, старши сътрудник в Центъра за изследване на финансирането на тероризма в САЩ. „Оказа се, че прилагането на тези санкции е твърде меко“, допълва той.

Тактики за избягване

Иран, Русия и Северна Корея изградиха сложни апарати за избягване на финансовите блокади. Те използват кухи компании и посредници в Китай, Обединените арабски емирства и Турция, за да продължават да изнасят и внасят основни стоки за икономиките си, съобщават представители на финансовото министерство.

През 2024 г. американските власти включиха в черен списък бизнесмена Рамин Джалалиан, който според тях е създал кухи компании в Хонконг и ОАЕ, които са придвижили 30 млн. долара, включително плащания за санкциониран ирански петрол, използвайки приходите за покупка на доставки за Иран.

Джалалиан, който е част от дълъг списък с хора, обвинени в пране на пари в подкрепа на режима, продължава да работи чрез нови кухи компании, съобщи министерството на финансовите в края на миналата година. Усилията за залавянето му бяха неуспешни.

Северна Корея краде крипто, за да генерира средства за режима и използва собствени банкери по целия свят да изперат получените чрез измама печалби, казват американски представители.

Страната е натрупала над 6 млрд. долара през последните години от кражба на криптовалути, съобщи компанията за анализи Chainalysis. Те са помогнали за превръщането на Пхенян в град от 21-и век с електромобили и бум на строителството.

Финансовата система на Пекин и валутата му, юанът, също заеха основно място в усилията на Иран и Русия за избягване на американските санкции. Китай е най-големият клиент на ирански петрол, а китайските банки са от основно значение за придвижването на приходите от продажбите към ирански кухи компании за закупуване на стоки и услуги в Китай, казват западни представители.

Но западните страни се колебаят да накажат Китай за ролята му, тъй като това може да наруши важна търговия с Китай и да вбеси Пекин.

Нито една китайска банка не е била санкционирана от САЩ за улесняване на плащания от Русия, съобщи двустранната Американско-китайска комисия за преглед в областта на икономиката и сигурността в доклад от ноември, внесен в Конгреса. Миналата година ЕС санкционира две малки регионални банки за първи път.

Оставяне на вратички

Някои санкции включват вратички за избягването им по усмотрение. Санкциите срещу Русия след войната ѝ в Украйна позволяваха някои продажби на руски енергийни ресурси, особено за Европа.

Въпреки че санкциите върху руския суров петрол бяха разширени при администрацията на Тръмп, войната с Иран и последвалият ръст на цените на петрола принудиха Тръмп да ги оттегли през март. Икономически анализатори казват, че тези мерки са осигурили допълнителни 2,4 млрд. долара на Русия само през май.

Британското правителство счита, че глобалните санкции са лишили Русия от най-малко 450 млрд. долара. Очаква се икономиката на страната да нарасне със сромния 1% тази година, а натискът върху Путин в родината му изглежда се засилва.

Но Русия намери заобиколни пътища, най-вече чрез необявена търговия през Армения, Азербайджан и Казахстан, за да подпомогне военната си промишленост и да внася iPhone-и, коли Mercedes и луксозни стоки.

Технологичният напредък също затруднява прилагането на санкциите. Криптовалутите се използват все повече за пране на пари чрез борси, които действат извън американската банкова система.

Санкциите не винаги не са упявали да постигнат целите си. През 80-те години на миналия век глобални мерки, включително забрана от САЩ на инвестиции и заеми за правителството на бялото мнозинство в Южна Африка засегнаха режима и го принудиха да прекрати апартейда.

Санкциите на администрацията на Обама върху банковия сектор на Иран принудиха ръководителите му да преговарят по ядреното споразумение, което по-късно беше отменено от администрацията на Тръмп. Оттогава Иран успешно създаде система за продажби на петрол на Китай, която му помага да смекчи американските санкции, казват изследователи.

Макс Мейзлиш, бивш служител на американското финансово министерство, отговарящ за прилагането на санкциите, се опасява, че тъй като режимите успешно избягват санкциите, хората все повече ще ги смятат за немощни.

„Това е грешната поука. Самият инструмент е само инструмент, не можете да кажете, че едно оръжие не работи, трябва да попитате как всъщност да го използвате“, отбелязва той.