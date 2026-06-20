Империята на ислямската гвардия ще спечели най-много от отмяна на санкциите срещу Иран

Очертанията на споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток издават един болезнен парадокс: „подсладителите“, които трябва да убедят Техеран да се съобрази с условията на документа, могат да укрепят враждебна сила, която САЩ и западните им съюзници смятат за терористична организация – иранската революционна гвардия.

В продължение на години Корпусът на гвардейците на ислямската революция процъфтяваше в сянката на санкциите. Военната организация изгради мащабна търговска империя, която обхваща сектори като петрол, строителство, корабоплаване, телекомуникации, пристанища, пише Ройтерс.

Техеран и Вашингтон се подготвят за преговори за споразумение за прекратяване на войната. Евентуален меморандум би могъл да отключи милиарди долари за Иран и да отвори отново икономиката на страната за глобални инвестиции. Елитните сили ще бъдат едни от най-големите бенефициенти, посочва агенцията.

Четирима висши ирански представители описват защо ислямската революционна гвардия се намира в уникална позиция да получи голяма част финансовите облаги, които биха се получили от облекчаването на санкциите.

Централната им роля може да се окаже и една от многото пречки пред споразумението: гвардията е толкова здраво вплетена в бизнеса, че определянето им като терористична организация би могло значително да усложни усилията за освобождаване на икономиката от санкции.

Търговската империя на елитните военни сили

Основана от покойния революционен лидер на Иран аятолах Рухолах Хомейни, Гвардията просперира под ръководството на неговия наследник аятолах Али Хаменей. Силите придобиха политическа власт, като оглавяваха усилията на Техеран да проектира власт в Близкия изток и потискаха несъгласието в страната.

Откакто войната започна на 28 февруари с удари, при които беше убит Хаменей, Гвардията само разшири властта си вътрешно. Точно тя инсталира сина му Моджтаба Хаменей като нов върховен лидер и сигнализира за подкрепа на сделката за прекратяване на войната.

Един от високопоставените източници на агенцията казва, че революционната гвардия всъщност е истинският победител във войната. След като гарантираха оцеляването на ислямската система в Иран, силите са в най-добра позиция да се възползват от евентуална отмяна на санкциите.

Говорител на Гвардията е отказал да коментира пред агенцията.

Временното споразумение, обявено тази седмица, ще позволи дерогации от санкционираните продажби на петрол. По-всеобхватен меморандум би могъл да отмени всички други санкции и да даде на Иран достъп до фонд за възстановяване на стойност около 300 млрд. долара.

Гвардейците на ислямската революция не публикуват финансови данни, но всякакви усилия за съживяване на икономиката ще разширят значителния им финансов обхват, казва и втори източник на Ройтерс. Този източник подчертава и съществуващите търговски мрежи за милиарди долари, петролни дейности, корабоплавателни операции и строителни предприятия.

"Пазачи" на инвестиции

Инженерното звено на гвардейците например, Хатам ал-Анбия, контролира стотици свързани компании, които работят по големи инфраструктурни и енергийни проекти. Компании на това звено участват в телекомуникациите, автомобилостроенето, туризма и логистиката, според официални изявления и публични документи.

Тъй като иранският инвестиционен закон изисква чуждестранните фирми да си партнират с местни, огромният брой компании, свързани с гвардейците, ще станат „пазачи“ на потенциалните инвеститори в най-доходоносните сектори на Иран.

Ако не се постигне по-широко споразумение и санкциите останат в сила, гвардията ще се възползва от временните освобождавания за износа на петрол и ще може да запази стегнатия си контрол върху икономиката.

Икономическият възход на силите беше ускорен от санкциите, наложени заради ядрената програма на Иран. Ислямските гвардейци изградиха мрежи за улесняване на износа на петрол, корабоплаването и търговията чрез посредници и фиктивни компании. Моделът стана по-труден за поддържане, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп започна кампания за „максимален натиск“, след като през 2018 г. изтегли САЩ от ядрената сделка между големите сили, сключена през 2015 г. и разшири санкциите.