Сделката на Тръмп с Иран рискува да е по-слаба от договореното от Барак Обама

В първия си мандат американският президент Доналд Тръмп осмя и отмени споразумението на своя предшественик Барак Обама с Иран. Сега обаче неговата сделка изглежда предвижда по-малко рестрикции, отколкото тази на Обама, пише Bloomberg.

Агенцията отбелязва, че очакваното споразумение предвижда преговори в продължение на 60 дни, през които да бъде написан Меморандум за разбирателство, в което на този етап няма много ясна формулировка за запасите от обогатен уран. Самият Тръмп дава противоречиви сигнали за тези запаси, описавйки ги като "ядрен прах", а на срещата на Г-7 дори не беше съвсем категоричен дали предаването на урана е от решаващо значение за прекратяване на войната.

За война, водена с цел да не се допусне разработването на ядрено оръжие, пренебрегване на съдбата на горивото поставя под съмнения обявения успех, подчертава Bloomberg. Заявленията могат да са показател за "обратен завой" - в началото на пролетта Вашингтон беше готов на сухопътна операция, за да изземе обогатения уран, а сега изглежда също толкова готов да приеме неяснота около съдбата на урана, стига петролът да потече отново през Ормузкия проток и ограничаване на рисковете за световната икономика.

В публикацията се отбелязва още, че Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) няма достъп до ядрените съоръжения на Иран от миналия юни. Според изявления на вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който се очаква да подпише споразумението за края на войната с Иран в петък (19 юни) в Женева, инспекторите на агенцията ще се върнат в страната, макар че това не е изрично уточнено в документа, до който достъп има Bloomberg.

През 2015 година тогавашият президент Барак Обама постигна споразумение, което предвижда Иран да разполага с не повече от 300 кг нискообогатен уран (за мирни цели), да не развива технологии за ядрени съоръжения, както и да демонтира някои от старите си и да даде на МААЕ правото за внезапни инспекции. Текстовете бяха договоряни в продължение на години.

Доналд Тръмп определи това като недостатъчно и изтегли САЩ от него в първия си мандат.

Не може да се направи сравнение, защото споразумението не е готово. Ако се съди по думите на американския президент във вторник (16 юни) и сравнение не може да има - постигнатото през 2015 година е "най-лошото". "То беше път към ядрено оръжие. Моето е стена срещу ядрено оръжие", каза той.

В подготвения за подписване документ Техеран потвърждава, че няма да произвежда ядрено оръжие. Но страната е давала това обещание многократно, писала е Договора за неразпространение на ядрените оръжия и е приела и редица религиозни забрани за използването на тези оръжия.

В споразумението със САЩ сега се предвижда обогатеният уран да бъде съхраняван в инертно състояние на територията на Иран.