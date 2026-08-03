Защо САЩ не могат лесно да излязат от конфликта с Иран?

Войната на САЩ с Иран се превърна в капан на администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Потенциалната победа над Техеран е наградата в един капан, поставен за републиканеца. Но единствената награда сега е нещо, което беше налице преди началото на войната: свобода на транзита през Ормузкия проток. Но сега, когато Иран е поел контрола над пролива и на практика го е затворил за неприятелски трафик, това се е превърнало в най-важното средство за влияние, което Иран има върху САЩ и техните съюзници, пише Oilprice.

Докато войната продължава, Иран заявява, че няма да позволи доставки на петрол, природен газ, нефтохимикали, хелий, торове и други ключови стоки, с изключение на своите продукти и доставките от приятелите на режима в Техеран. Тъй като тези доставки съставляват значителна част от световното предлагане, затварянето на пролива доведе до рязко покачване на цените на тези продукти, като вече се наблюдава недостиг на много места по света.

Ако администрацията на Тръмп се откаже от войната и реши да се изтегли, този ход ще бъде възприет като признание за поражение. Това е нещо, което администрацията и Тръмп, по-специално, се стремят да избегнат. Първо, признанието, че една предполагаема второразрядна сила като Иран може да победи САЩ, е покана към други да оспорят американската хегемония другаде.

Второ, подкрепата за Републиканската партия от произраелски групи и някои големи донори ще спадне рязко. Трето, загубата на война, на която огромното мнозинство американци се противопоставят, само ще потвърди мнението на това мнозинство и ще доведе до разрушителни поражения на междинните избори през ноември. И четвърто, тази загуба би била огромен личен срам за Тръмп, който винаги се е представял като победител и често нарича хората, които не харесва, губещи.

От друга страна, една победа вероятно би избегнала и четирите последствия. В тази връзка си струва да се припомни, че в началото на войната американските цели бяха обяснени по различен начин като смяна на режима; елиминиране на ракетния потенциал на Иран; и предотвратяване на придобиването на ядрени оръжия от страна на Иран.

Разбира се, повторното отваряне на Ормузкия проток за безпрепятствено корабоплаване не беше в списъка, защото протокът вече беше отворен. Сега точки едно, две и три изглеждат непостижими. Остава само да се отвори отново Ормузкият проток без ирански контрол или такси.

Но иранците превръщат в проблем необходимостта да контролират целия или по-голямата част от пролива. В края на краищата те вече демонстрираха, че могат да изстрелват ракети и дронове на далечно разстояние, включително към пролива, и да поразяват това, което искат, с нужната прецизност. Дори ако американските военни поемат контрол над бреговата линия и непосредствените вътрешни райони около пролива - опасен и потенциално скъп във всяко отношение ход - военните не биха могли да предотвратят атаки от страна на Иран срещу кораби от вътрешността на страната.

За да се усложнят допълнително нещата, намаляващите американски боеприпаси, както офанзивни, така и отбранителни, правят по-трудно за САЩ да защитават базите си в региона на Персийския залив и да атакуват Иран, особено от позиции извън иранското въздушно пространство. Попълването на много от високотехнологичните боеприпаси, изразходвани по време на войната с Иран, ще отнеме не месеци, а години. Продължаването на офанзивните операции рискува да изразходва оставащите ограничени запаси от противоракетни системи и прецизни далекобойни боеприпаси.

Преминаването в настъпление рискува да изложи САЩ и техните съюзници, включително Израел, на по-големи щети, тъй като иранските ракети и дронове преодоляват изчерпаната противоракетна отбрана. И ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана, има риск голяма част или цялата енергийна инфраструктура в Израел и Персийския залив да бъде атакувана от Иран. Такова унищожение почти сигурно би довело до световна икономическа депресия поради острия глобален недостиг на петрол и природен газ, който не би могъл да бъде преодолян с години.

САЩ могат да се оттеглят и по този начин да приемат иранския контрол над Ормузкия проток и фактическото господство на Иран в Югозападна Азия.

Другият вариант е да се ​​запази американското ембарго срещу Иран, без да се предприемат военни действия, нещо, което с течение на времето ще доведе до същата глобална икономическа депресия, както и ако Ормузкият проток остане затворен.