Износът на руска пшеница през Азовско море се сви наполовина през юли

Руското Министерство на транспорта търси алтернативи на превозите през Азовско море след серията от удари по танкери и товарни кораби, съобщават от институцията. Според анализаторската компания "СовЭкон", която от години следи износа на зърнени храни през Черно и Азовско море, ситуацията едва ли ще се подобри в следващите седмици.

От компанията посочват, че през юли износът на пшеница през Азовско море е наполовина по-малък спрямо средното за юли - до 1,5 млн. тона спрямо 3,1 млн. тона. Причината е "логистичен шок", а не проблеми с реколтата.

В същото време има и по-слабо търсене от големите купувачи на руска пшеница Египет и Турция заради добрата реколта при тях този сезон.

Ако тази ситуация се задържи, цената на пшеницата на руския пазар ще падне заради натрупването на големи запаси при фермерите. Като цяло очакванията на "СовЭкон" са износът на руска пшеница да намалее до 44,6 млн. тона за тазгодишната реколта спрямо досегашните прогнози за износ на 46,5 млн. тона. Общо износът на зърнени храни ще достигне до около 53,8 млн. тона спрямо очаквания за 56,1 млн. тона по-рано през годината. По отношение на царевицата има повече оптимизъм, защото основно доставките минават през Каспийско море. Анализаторите посочват, че очакват ръст на износа до 4,6 млн. тона спрямо 2,9 млн. тона за миналогодишната реколта.

Реколтата от пшеница в Русия се оценява като относително добра - добивите достигат до средо 3,69 тона от хектар спрямо средното от 3,44 тона от хектар. През миналата година добивите от пшеница достигнаха 2,86 тона от хектар. Но в същото време засятите площи са на най-ниското ниво от 2014 година въпреки добрите условия през зимата и пролетта. Освен блокадите на Азовско море земеделските стопани се сблъскват и с по-високи цени на горивата след сериите от атаки с дронове по рафинерии и бензиновози в южните части на Русия и окупираните територии на Украйна.

Прогнозата за реколтата от пшеница са за 88,9 млн. тона спрямо 90,3 млн. тона, очаквани по-рано през годината. Една от причините за свитите площи е намаляването на печаблите в сектора с 44% през 2025 година на годишна база. По данни на Росстат, публикувани през април, руските земеделци имат годишна печалба от 162 млрд. рубли (2,01 млрд. долара) спрямо 288 млрд. рубли през 2024 година.

Това е най-големият спад от 2017 година насам, допълва "СовЭкон".