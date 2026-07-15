В Украйна не е време за кафе на бензиностанцията

Русия продължава да отказва участието на Европа в решението на военния конфликт в Украйна, пише Институтът за изучаване на войната (ISW). Военните анализатори цитират говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който заяви, че страните от Европа са "абсолютно изключени" от възможността да участват в процеса по "регулиране". Той отбеляза това по време на брифинг в Москва, коментирайки изявлението на канцлера на Германия Фридрих Мерц, че Русия не може да предоставя гаранции за сигурност на Украйна, допълва ТАСС.

Външният министър Сергей Лавров пък отново обвини Европа, че подкопава връзките между Русия и САЩ. След среща със своя колега от Чад Абдулай Сабре Фадул той отново заяви, че президентите на САЩ и Русия са постигнали договорености на срещата си в Анкъридж в Аляска.

"Споделихме с нашите колеги от Чад оценките от последните събития около украинската криза и последните игри, които европейците играят, опитвайки се да подкопаят съществуващите споразумения между Русия и САЩ", коментира той, цитиран от ТАСС.

Руският президент Владимир Путин каза в интервю за приближения до властта журналист Павел Зарубин, че в Аляска не са постигнати споразумения между САЩ и Русия, както и че европейците не биха могли да променят мнението на американския президент Доналд Тръмп. Същото потвърди по-рано и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Войната носи все повече главоболия за Путин

Войната носи все повече главоболия и увеличаващ се натиск за руския президент Владимир Путин, пише Bloomberg в анализ и отбелязва няколко от проблемите. На първо място това са далекобойните удари на Украйна - дроновете разширяват обхавата си и подобряват ефективността на работата си, довеждайки войната все по-дълбоко в руския тил.

Тези атаки създават енергийна криза, която се задълбочава - според изчисленията на Международната агенция за енергетика (МАЕ) през юни Русия преработва до 3,8 млн. барела на ден спрямо 5,4 млн. барела година по-рано. В 90% от регионите има въведени ограничения при зареждане с горива и огромни опашки по бензиностанциите.

Цените на бензина скочиха, което отново ускори инфлацията, а правителството е платило 8,2 млрд. долара в подкрепа на петролната индустрия.

Като цяло икономиката е под натиска на войната, а секторът извън войната се бори за оцеляване. На фона на тези проблеми официалната статистика потвърждава непрекъснат спад на рейтинга на руския президент заради проблемите, които носи войната.

Блокадата на Азовско море заплашва износа на руска пшеница

Руски икономически анализатори обръщат внимание, че през Азовско море минава не само логистиката за фронтовата линия на юг, но там са и важни терминали за износ на селскостопанска продукция. Според "СовЭкон" заради украинските дронове износът на пшеница и слънчогледово олио ще се свият с 20-25%.

Министерството на транспорта и на селското стопанство съобщиха, че се анализират алтернативни маршрути за износ на продукцията (основно към Близкия изток и Турция). Транспортирането с камиони в пика на жътвата и на фона на недостига на горива обаче ще затрудни прибирането на реколтата.

В нощта срещу 15 юли Украйна продължава да атакува товарни кораби в Азовско море и има потвърждение за нови 20 танкера, които са извадени от строя. Руското Министерство на отбраната съобщава за свалени 93 дрона над различни части на страната и Крим. В социалните мрежи се съобщава за серия от взривове в Керч (Крим) и Кримският мост беше затворен за движение през нощта.

Украинските военни разпространиха кадри, които показаха унищожаването на руски катер на гранична полиция край Геленджик (Краснодарския край) при атака с морски дронове на 14 юли.

Русия от своя страна масирано атакува пристанищната инфраструктура в Одеса и три товарни кораба край пристанището, при което има трима загинали моряци и множество ранени. Гори и петролна база в района на пристанището в Чорноморск, Одеска област.

"Не е време за кафе на бензиностанцията"

Русия също непрекъснато атакува енергийни обекти и в последните два месеца дронове и ракети са поразили 200 бензиностанции в Украйна в близост до фронтовата линия, както и в Киев. Руските власти посочват, че по този начин се ограничава логистиката за фронтовата линия и възможността за зареждане на военните превозни средства. Военни анализатори обаче отчитат, че атаките с дронове са безполезни, защото унищожават само бензиноколонките и прилежащи сгради, но не и намиращите се под земята цистерни.

Украинските бензиностанции са всъщност комплекси с възможности и за отдих. Властите обаче предупреждават, че сега не е време за чай или кафе на бензиностанцията заради заплахите от руски удари и призовават за възможно най-кратък престой.

В страната се анализира възможностите за "мобилни бензиностанции", но на този етап идеята се отхвърля, защото е по-трудно да се следи за качеството на предлаганите горива, пише украинското издание "Обозревател".

Украйна показа първия изцяло роботизиран десант

Руското Министерство на отбраната съобщи преди дни за първите два наземни дрона, използвани за контраатаки в Донецка област. Според съобщенията те са били снабдени с автоматични картечници и са унищожени.

Украинските военни от 123-та бригада на териториалната отбрана разпространиха в понеделник видео на първия изцяло роботизиран десант - в Кинбурнската коса (Херсонска област). От кадрите е видно, че наземен дрон е доставен до мястото на атаката от морски дрон от Черно море.

И двете воюващи страни използват все повече наземни дронове за осигуряване на доставки и евакуация на ранени на фронтовата линия, където т.нар. "зона на смъртта" се разшири с километри и превозните средства са цел на fpv-дроновете.

Русия унищожава и Лиман с авиобомби

Руските военни кореспонденти съобщават за продължаващи атаки с управляеми авиационни бомби, които разрушават градовете, поставени като цел за окупация от военото ръководство. Разпространени бяха кадри от унищожаване на части от Купянск и Лиман.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1602-ия ден от пълномащабната война показва, че интензивността на бойните действия остава висока. Вече 64-ти пореден ден регистрираните атаки надвишават 200 за денонощие.

Най-горещата точка на бойното поле за пореден ден е Покровското направление, където ВСУ съобщава за 40 атаки. Ожесточени са боевете и около Словянск (26), Костянтинивка (20) и Хуляйполе (20). Активират се бойни действия около Краматорск, където са отбелязани 5 атаки след седмици на относително затишие и обстрели с авиобомби.

Като цяло ВСУ отчита 253 атаки през миналото денонощие спрямо 244 ден по-рано. Русия е извършила и 79 въздушни удара с 250 авиационни бомби, както и 3200 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и голям брой fpv-дрона - малко над 10,5 хил.