Цената на петрола продължава да расте, Тръмп заплаши с нови удари срещу Иран*

Цената на петрола се повишава за трети пореден ден, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови удари срещу Иран, само часове след като САЩ възобновиха блокадата на корабоплаването на Ислямската република през Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,74% до 85,36 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,44 до 79,69 долара за барел.

В интервю за Fox News Тръмп заяви, че САЩ ще продължат ударите срещу Иран и могат да атакуват електроцентрали и мостове още следващата седмица, ако Техеран не се върне на масата за преговори.

Късно във вторник нюйоркско време САЩ извършиха удари срещу Иран, поразявайки десетки военни обекти в близост до Ормузкия проток и по крайбрежието на страната, съобщи Централното командване на САЩ в публикация в социалната мрежа X. Според командването седемчасовата операция е имала за цел допълнително да отслаби способността на Техеран да застрашава търговското корабоплаване и цивилните екипажи.

Блокадата на САЩ беше възобновена един час след началото на ударите. Междувременно Тръмп се отказа от обявения ден по-рано план за въвеждане на 20% такса върху корабите, преминаващи през Ормузкия проток.

Промяната беше приета положително от корабните компании, разтревожени от срива на примирието между САЩ и Иран и перспективата за нови смущения в най-важната енергийна артерия в света, през която обичайно преминава около една пета от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ (LNG). Решението също така подчертава сложната ситуация, в която се намира Тръмп, тъй като напрежението с Иран се засилва, а Техеран отказва да отслаби контрола си върху протока, което оказва натиск за повишаване на цените на петрола.

„Макар че цените на суровия петрол започват да намират известно равновесие след ръста от около 70 долара, все още е нужна голяма смелост един екипаж на кораб да премине през Ормузкия проток, тъй като заплахата от атаки на сили, свързани с Техеран, остава напълно реална“, коментира Крис Уестън, ръководител на изследователския отдел в Pepperstone Group Ltd. „По-широката геополитическа обстановка продължава да се влошава, което подкрепя цените на петрола и поддържа готовността на купувачите да се върнат на пазара, ако котировките се насочат към 90 долара за барел“, добавя той.

Въпреки подновената американска морска блокада и зачестилите нападения срещу търговски кораби, в сряда няколко плавателни съда все пак преминаха през Ормузкия проток. Сред тях са танкер под американски санкции, превозващ ирански петрол, гръцки танкер с товар от Саудитска Арабия и други.

През последните дни петролът поскъпна рязко на фона на подновените бойни действия в региона, включително нападения срещу танкери с петрол и срещу държави от Персийския залив, сред които Кувейт, които почти парализираха корабоплаването. Цените достигнаха най-високите си нива от около месец, възстановявайки част от приблизително 30-процентния спад през второто тримесечие, тъй като ескалацията на конфликта възроди опасенията за доставките от богатия на енергийни ресурси регион.

През последния месец производителите от Персийския залив започнаха да предлагат допълнителни количества суров петрол, след като временното мирно споразумение намали опасенията за износа. Особено успешни в това отношение се оказаха Обединените арабски емирства (ОАЕ), които транспортираха повече товари, плаващи без включени транспондери, за да избегнат проследяване.

Междувременно конфликтът се разшири, след като подкрепяните от Иран хути в Йемен изстреляха балистични ракети и дронове срещу Саудитска Арабия. Това е първата сериозна ескалация на напрежението между двете страни след примирието от 2022 г. Хутите са важен елемент от мрежата на Иран от съюзнически въоръжени групировки в Близкия изток.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.