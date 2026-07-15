Китайският AI стартъп DeepSeek планира IPO в Шанхай през следващата година

Китайският гигант в областта на изкуствения интелект (AI) DeepSeek се подготвя за първично публично предлагане (IPO) още през второто тримесечие на следващата година, за да финансира скъпоструващите си изследвания и да стимулира растежа си, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с въпроса източници.

DeepSeek води преговори с инвеститори и банки за листване на борсата в Шанхай, посочват източниците. Компанията се стреми да подаде документи за IPO-то до края на тази година, добавят те.

Миналия месец компанията, базирана в Ханджоу, набра 7,4 млрд. долара в първия си кръг на външно финансиране, като инвеститорите я оцениха на над 50 млрд. долара.

По-рано този месец основателят Лиан Уънфън също така е започнал преговори с потенциални инвеститори, за да набере още средства в нов кръг от финансиране, казват източниците. Лиан се стреми да набере капитал при оценка от 71 млрд. долара или повече, споделят някои от тях.

Интересът на инвеститорите към DeepSeek е голям и стартъпът очаква да привлече няколко милиарда долара в предстоящия кръг, казват източниците. Лиан обаче е избирателен при подбора на инвеститори, за да гарантира, че търговските интереси няма да попречат на дългосрочните усилия на DeepSeek в авангардните AI изследвания, добавят те.

Китайските компании за изкуствен интелект се надпреварват да си осигурят капитал за финансиране на скъпите си изследвания и разширяването на центровете за данни. Тревога обхвана AI кръговете в страната след дебюта през април на мощната система Mythos на Anthropic. Ръководители и изследователи от сектора твърдят, че китайската AI индустрия рискува да забави темпото в надпреварата си със САЩ, освен ако не получи допълнителен приток на капитал.

По време на презентация пред инвеститори през май Лиан от DeepSeek заяви, че стартъпът може да загуби инерция, ако не разполага с необходимите средства за задържане на най-добрите кадри и разширяване на изчислителната си инфраструктура. Доскоро DeepSeek разчиташе предимно на личното състояние на Лиан и на капитал от хедж фонд, на който той е съосновател.

„В контекста на Китай инвестициите ни в инфраструктура и във веригата за доставки на изкуствен интелект са крайно недостатъчни“, заяви през юни в Париж Джо Цай, председател на китайския интернет и AI гигант Alibaba.

ByteDance, компанията майка на TikTok, води преговори за заем от 20 млрд. долара, който би могъл да се превърне в най-големия ѝ такъв извън Китай, докато увеличава разходите си за изкуствен интелект, заявяват източници, запознати с плана. Базираната в Пекин компания Zhipu AI наскоро набра 4 млрд. долара чрез продажба на акции след листването си през януари. Оттогава пазарната ѝ капитализация се е увеличила повече от 10 пъти, достигайки над 90 млрд. долара.

Китайските регулатори наскоро облекчиха правилата, за да позволят на AI стартъпи да се регистрират на пазар в Шанхай, подобен на Nasdaq, дори и да не са печеливши.

Графикът за IPO на DeepSeek подлежи на промяна и зависи от одобрение от регулаторните органи, казват източници, запознати с плана.

В последния си кръг от финансиране DeepSeek получи подкрепа от държавен фонд, специализиран в изкуствения интелект, както и от технологичния гигант Tencent и производителя на батерии Contemporary Amperex Technology. Миналия месец DeepSeek обяви мащабна кампания за набиране на персонал, като целта е да удвои броя на служителите си в основните екипи.

Компанията не е отговорила на запитване за коментар.