Основателят на DeepSeek е най-богатият създател на AI модели в света

Богатството на основателя на DeepSeek Лиан Уънфън е нараснало над два пъти след последния кръг за набиране на финансиране от компанията му и това е превърнало китайския предприемач в най-богатия в света сред създателите на модели с изкуствен интелект (AI), пише Bloomberg.

Богатството на Лиан вече достига 36 млрд. долара, като е нараснало спрямо сумата за около 16,7 млрд. долара преди това, сочи индексът на милиардерите на Bloomberg. Това го поставя значително пред съоснователя на Anthropic Дарио Амодей и Грет Брокман от OpenAI.

За сравнението Bloomberg е разгледала компании, чийто основен бизнес и голямата част от приходите идват пряко от модели с изкуствен интелект. Списъкът включва диверсифицирани конгломерати като Alibaba Group Holding и Tencent Holdings, както и други компании във веригата на доставки в областта на изкуствения интелект като центрове за данни и полупроводници.

По-голямата част от богатството на Лиан идва от контрола му върху DeepSeek. Силното търсене за инвестиции е повишило оценката на компанията около пет пъти спрямо първоначалните 10 млрд. долара, обявени през април. След кръга за набиране на финансиране в размер на 7,4 млрд. долара от стартъпа през юни 2026 г., който оцени компанията на 50 млрд. долара, а Лиан инвестира лично 3 млрд. долара, делът му изглежда е намалял до около 78%, показва индексът на милиардерите на Bloomberg.

Милиардери сред създателите на AI модели. Таблица: Bloomberg LP

Лиан е роден през 1985 г. в Джандзян, в южната китайска провинция Гуандун, където баща му бил учител в началното училище. Той учил електронно инженерство в университета Джъдзян, престижно висше училище в град Ханджоу, където получил и магистърска степен по информационно и комуникационно инженерство.

Лиан създава DeepSeek през 2023 г. като подразделение за изкуствен интелект на хедж фонда си Zhejiang High-Flyer Asset Management, който прави с двама бивши колеги от университета. Тримата започнали да търгуват като студенти по време на световната финансова криза.

В началото High-Flyer използвал огромните си печалби от търговията, за да натрупа запас от модерни графични чипове преди затягането на ограниченията върху износа на САЩ. Тези първоначални инвестиции дават на DeepSeek нужната изчислителна мощност, за да разработи пробивните си моделин без да разчита на традиционния рисков капитал.

DeepSeek шокира световния технологичен сектор в началото на 2025 г., като пусна модел, който постигна сравними резултати с тези на американски конкуренти като OpenAI, но на значително по-ниска цена. Стартъпът запазва инерцията, като неотдавна представи най-новия си модел V4 и изрази задоволство от съвместимостта му с чипове, произведени от местния технологичен гигант Huawei Technologies Co.

Години наред магнати в областта на потребителския интернет като Джак Ма от Alibaba определяха технологичното богатство в Китай. Сега тази ера отстъпва пред подкрепен от държавата изкуствен интелект. Притокът на държавен и корпоративен капитал бележи прехода на DeepSeek от частен софтуерен експеримент към критичен национален актив.

Лиан се отличава от колегите си от Силициевата долина с огромния размер на запазения от него дял в капитала. В САЩ създаването на нова компания за изкуствен интелект обикновено изисква отстъпването на огромни дялове от капитала на технологични гиганти и фондове за рисков капитал. За сметка на това запазването на дял от близо 78% повишава личното богатство и контрола на Лиан, които са необичайни сред съвременните основатели на AI компании.

Макар че американски гиганти като OpenAI и Anthropic имат огромни оценки, наближаващи 1 трлн. долара, капиталът им е по-фрагментиран сред бази от по-големи инвеститори или няколко съоснователи.

Богатството на Лиан от 36 млрд. долара го превръща в осмия по богатство човек в Китай, точно след Чън Тианши, милиардера в областта на хардуера за изкуствен интелект и съосновател на компанията Cambricon Technologies.