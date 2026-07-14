Европа се готви за най-силния си сезон на отчетите от години

Бавният ръст на печалбите, който спъваше европейските акции, вече е в миналото, като се очаква сезонът на отчетите за второто тримесечие да покаже скок в регионалните печалби, пише Bloomberg.

Прогнозите са европейските компании да отбележат най-голямото увеличение на печалбата за последните три години, подкрепени от изключителните резултати на големите петролни компании, банките и лидерите в областта на изкуствения интелект. Според данни на Bloomberg Intelligence очакванията са компаниите в индекса MSCI Europe да отбележат общ ръст на печалбата от 11,5% – най-високият от първото тримесечие на 2023 г. насам.

В разрез с обичайната тенденция анализаторите продължават да повишават оценките си за печалбата на акция с наближаването на сезона на отчетите. Големите петролни компании са основният двигател на този ръст, но не са единствените. Прогнозира се бърз растеж за цялата верига на изкуствения интелект и инфраструктурата – от суровини до промишленост и технологии, като допълнителен тласък се очаква и от финансовия сектор.

Очаква се тази картина да се запази поне за няколко тримесечия, тъй като Европа започва да наваксва с ръста на печалбите, който обикновено се свързва с американските компании.

„Ревизиите на печалбата на акция в еврозоната се повишават през последните седмици, преминавайки на изцяло положителна територия“, коментират стратезите на JPMorgan Chase & Co., водени от Мислав Матейка. „Разликата със САЩ се е свила и е на прага да се затвори изцяло за първи път от началото на 2025 г.“

Екипът на Матейка отбелязва, че консенсусните прогнози за растежа на печалбите през второто тримесечие може да изглеждат „преувеличени“ на пръв поглед, но те смятат, че макроикономическият контекст подкрепя тези цели. Те предпочитат да използват медианните прогнози за растежа на печалбата на акция (EPS) за еврозоната от 9% като по-реалистичен показател, като същевременно очакват това увеличение да продължи.

„Ако конфликтът с Иран не се върне до пълна ескалация през втората половина на годината, смятаме, че това подобрение може да продължи, и очакваме еврозоната да отбележи силен двуцифрен ръст на печалбата на акция през тази година, в контраст със стагнацията, която се наблюдаваше от 2022 г. насам“, заявиха стратезите.

Според стратега от BI Лоран Дуйе се очаква енергийният сектор да допринесе с половината от прогнозирания ръст за второто тримесечие. Петролните гиганти ще са се възползвали от цели три месеца с повишени цени на суровия петрол в сравнение с едва един месец през първото тримесечие.

Първите данни за производството сочат бум на печалбата за индустрия, която вече се радва на неочаквани печалби от волатилността, предизвикана от войната. Shell отбеляза, че резултатите от търговията с газ са „значително по-високи“ в сравнение с първото тримесечие, а индикаторът за рафиниращата маржа на Repsol е на най-високото си ниво от 2023 г. насам.

Очаква се банките да дадат ключов принос и вероятно ще изненадат в положителна посока, каза Дуйе. Повишената производителност в резултат на внедряването на изкуствен интелект би трябвало да е ограничила разходите, а и малко вероятно провизиите за загуби по кредити, направени през първото тримесечие, да се повторят, тъй като сътресения като фалита на Market Financial Solutions изглеждат по-скоро изолирани, отколкото системни, добавя той.

Компаниите, които се възползват бума на изкуствения интелект, би трябвало да бъдат третият основен двигател на растежа – от производителите на чипове Infineon Technologies и STMicroelectronics до фирми, които играят ключова роля в разширяването на центровете за данни, включително производителят на газови турбини Siemens Energyи доставчикът на енергийно оборудване Schneider Electric.

Непрекъснатият поток от корекции на прогнозите за печалба от страна на анализаторите вдигна летвата за региона, особено като се има предвид, че оценките в момента са около 15 пъти бъдещите печалби, което е над 20-годишната средна стойност от 13,4 пъти. Някои сектори може би са останали евтини, като автомобилния и енергийния, но в други оценките са се повишили през последните няколко месеца – например при пътуванията, комуналните услуги, технологиите и банките.

„Макар че ръстът на Stoxx 600 се подкрепя от печалбите, доходността извън сектора на суровините изглежда до голяма степен обусловена от разширяването на оценките“, заявиха стратезите на Goldman Sachs Group, водени от Питър Опенхаймер. „Разширяващите се оценки извън енергийния сектор са вдигнали летвата за резултатите от отчетите, като увеличават риска от по-остри реакции при пропуснати очаквания, тъй като инвеститорите внимателно проучват дългосрочните перспективи за растеж.“

Настоящият сезон на отчетите започва на фона на крехкото примирие в Близкия изток и бум на AI разходите, който подхранва страховете на инвеститорите, особено по отношение на акциите на производителите на полупроводници. Все пак относително ниската експозиция на Европа към този сектор, съчетана с тласъка от правителствените стимули, възстановяването сред изоставащите потребителски и дефанзивни сектори, както и ръстът при широк кръг от компании, които се възползват от капиталовите разходи за изкуствен интелект, насърчава оптимизма сред инвеститорите.

„Докато хората в САЩ се тревожат за AI и сектора на технологиите, Европа се превръща в победител, тъй като не е изложена на тези рискове и освен това разполага с подкрепата на фискалната политика“, заяви Джим Карон, главен инвестиционен директор в Morgan Stanley Investment Management. „През първото тримесечие преминахме към по-ниска позиция спрямо европейските акции, така че експозицията ни донякъде се сви. Но сега Европа отново се превръща в победител, включително благодарение на надеждите, че цените на енергоизточниците ще останат ниски.“