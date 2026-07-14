Цената на сорта Брент скочи над 85 долара за барел за първи път от месец*

Цената на петролния сорт Брент се покачва до над 85 долара за барел за първи път от месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп възстанови блокадата срещу ирански кораби, преминаващи през Ормузкия проток, и поиска такси за всички останали товарни кораби, предава Bloomberg.

Световният бенчмарк за суров петрол поскъпва с 2,8%, след като в понеделник цената му скочи с почти 10%, а американският сорт West Texas Intermediate (WTI) се търгуваше близо до 80 долара за барел.

Тръмп поиска 20% компенсация за всеки товар или приблизително 30 млн. долара за напълно натоварен супертанкер с петрол, докато американските сили извършиха поредната серия удари срещу Иран, които може да продължат още няколко дни.

Цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец, компенсирайки част от спада от около 30% през второто тримесечие, тъй като ескалиращият конфликт в Близкия изток отново поражда опасения за доставките от Персийския залив. По време на краткия период между двете американски морски блокади Иран е успял да изнесе поне 57 млн. барела суров петрол, което показва колко голям е залогът за световния петролен пазар сега, когато ограниченията се възстановяват.

През последните дни, докато военните действия се засилваха, Иран е превеждал петролни танкери през Ормузкия проток. Според данни за проследяване на корабите, събрани от Bloomberg, шест супертанкера, санкционирани от САЩ, са преминали през водния път към Оманския залив през последната седмица с изключени транспондери.

„Те просто изнасяха петрол с невероятни темпове“, заяви Джей Хатфийлд, главен изпълнителен директор на Infrastructure Capital Management. „Смятаме, че цената ще остане около 80 долара, освен ако няма някакво развитие по отношение на протока. Но не мисля, че ще стигнем до 90 или 100 долара. А ако протокът бъде отворен отново, цената може да падне до 60 долара изключително бързо.“

Според полуофициалната информационна агенция Fars, позоваваща се на изявление на иранската армия, Иран е атакувал с дронове американски обекти в Кувейт и е нанесъл удар с крилати ракети по „вражески кораб“. В същото време Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че два техни танкера са били атакувани в омански води, докато са преминавали по южния маршрут на Ормузкия проток.

През последния месец производителите от Персийския залив започнаха да предлагат допълнителни количества суров петрол, след като временното споразумение намали опасенията относно износа. Според месечен доклад, с който Bloomberg се е запознал в понеделник, ОАЕ са уведомили Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), че са увеличили добива на суров петрол до 3,8 млн. барела дневно през юни - с 1,71 млн. барела повече спрямо май. Това е станало след намирането на алтернативни решения във връзка с конфликта с Иран и увеличаването на производството след напускането на страната от организацията на производителите.

Конфликтът показва признаци, че се разширява и извън Ормузкия проток. Според телевизия Alekhbariya, позоваваща се на говорител на саудитското Министерство на отбраната, противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия е прихванала балистични ракети, изстреляни от йеменските хути към южната част на страната. По-рано хутите заявиха, че саудитски въздушен удар е поразил международното летище в Сана и обещаха ответни действия, откривайки възможност за нов фронт в региона.

Междувременно, според представител на Белия дом, пожелал анонимност, Тръмп ще подкрепи законопроект за санкции срещу Русия, иницииран от покойния сенатор Линдзи Греъм. Това би възобновило усилията за санкциониране на купувачите на руски петрол и природен газ и би засилило натиска върху Кремъл да прекрати войната си срещу Украйна.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.