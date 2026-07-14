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Радев: Мястото на България не е в Коалицията на желаещите

България е поискала от списъка със санкционирани лица заради войната в Украйна да отпадне и име, свързано с „безопасността на софийското метро“

11:39 | 14.07.26 г. 6
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Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Премиерът Румен Радев присъства на военния парад в Париж по случай националния празник на Франция, но не участва във формата Коалиция на желаещите, създаден във връзка с войната в Украйна и сигурността на Европа.

„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но смятам, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна“, каза Радев пред bTV.

„Ние не предоставяме такава помощ, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа инициатива, която да сложи възможно най-скоро край на ескалацията“, каза Радев. На въпрос дали в Париж има и други лидери, които са поканени да участват в тази коалиция и са отказали, Радев отговори, че е срещнал такива на вечерята и на приема, давани от президента на Франция.

В понеделник в Париж държавни лидери от Европа се споразумяха за създаването на коалиция за противоракетна отбрана с оглед нарастващите заплахи от руски балистични ракети. Относно това дали България е заинтересована от участието си в този формат, премиерът отговори, че всички решения, които касаят колективната сигурност на страната, се вземат в друг формат и на друго място.

„Предложения и идеи до момента сме виждали много, но решенията се вземат в друг формат. България участва активно във всички тези формати – там, където се вземат решенията“, каза той и допълни, че тези неща се решават „в рамките на Европейския съюз и НАТО, където България има своята тежест и активно присъствие“.  

Радев обвърза със сигурността на софийското метро отпадането на имена от 21-вия пакет с европейски санкции срещу Русия.

„Ние сме настоявали за изваждането на физическо лице, което има отношение към безопасното функцониране на софийското метро“, каза той във връзка с това дали страната е искала от списъка да бъдат извадени и други имена освен руския патриарх Кирил и собственика на „Лукойл” Вагит Алекперов.

„За първи път България открито заявява своя национален интерес. За първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една държава да отстоява своя национален интерес в колективен формат. Европейският съюз е силен тогава, когато държавите членки са силни, а те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес. Това поведение се уважава от всички останали партньори. България вече защитава своя глас за една по-силна Европа на по-силни държави членки“, каза Радев във връзка с отпадналите руски граждани от санкционния списък след изразените от България резерви. Той отново повтори тезата си, че предходните 20 пакета европейски санкции срещу Русия не са постигнали целта си.

„Санкциите трябва да бъдат структурирани така, че преди всичко да не вредят на държавите, които ги налагат“, каза още Радев.

Премиерът коментира и процедурата по свръхдефицит срещу страната, като отново се оправда с това, че той е „завещан“ от предходните управляващи, а вече „сме изчерпали всички резерви, за да го намалим до една приемлива норма, която все пак е над 3 процента“. 

„Нашата амбиция е в бюджета за 2027 година този дефицит да бъде свален още и ние ще го направим“, каза той.

Премиерът коментира и данните, изнесени от вътрешния министър Иван Демерджиев за частни полети на лидера на ДПС и депутат, санкциониран по „Магнитски“ Делян Пеевски, като отбеляза, че това „отеква лошо“ извън страната.

„Това означава, че в България не е имало никакво съобразяване с тези санкции, не е имало никакъв опит да се привеждат в действие, най-малкото, за да нанасят имиджови щети на България“, каза още Радев.

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Последна актуализация: 11:40 | 14.07.26 г.
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Коментари

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6
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khao
преди 40 минути
поо времето на боко и шиши тъпчехме на едно място, сега вече правим големи крачки назад.... национален позор
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5
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Скъсана_Ушанка
преди 52 минути
Да ни е честит Зеления чорап, слугуващ на кремъл, заедно с трупата му бездарници, соц дядки и партийни секретари... с малки изключения. После защонсме били последна дупка на каввала в ЕС...
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4
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Дан
преди 1 час
Добре де... да не би Радев да държи правата върху някаква нова марка "национален интерес" ?! И вероятно в патента пише: "квото и да напраим, както и да го напраим, щом ний го прайм - НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС е"!!
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3
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RoyBatty
преди 1 час
Нова коалиция на импотентните мераклии?... Някой да обясни "Желаещите" какво желаят? Много мъляво се обясняват желанията им? Има ли някъде обяснени и разписани ясни желания на желаещите? Само на мен ли ми се струва абсурдно името на коалицията? Желаят... искат, КОПНЕЯТ ... поезия! Ама някой разбира ли какъв им е проблема ? Как смятат да го решат? Ще правят срещи на желаещите вероятно? Романтика... с малко патологичен привкус за съжаление... Добре, че Радев не се съгласи ние да плащаме сметката!
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2
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гъбко
преди 2 часа
Македония и Молдова смятат , че ще бъдат полезни в Коалицията от желаще държави , а мирянинът на решетников си реди безсмислиците ... и все по-безпардонно !! обаче Макрон ми хареса , изобщо не му цепи басма , директно го изключи от всички преговорни формати ... сиреч , бъдещ доносник !!
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1
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гъбко
преди 2 часа
румен рублата ускорява по пистата за изолация на държавата от ЕС в полза на рассийката ...
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